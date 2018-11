Horoscop SĂPTĂMÂNAL 19-25 noiembrie 2018. Bogăţie de noi evenimente: începe zodia Sgetator, avem Lună plină, Neptun iese din retrograd

In saptamana anterioara, Marte s-a mutat in Pesti, Venus a iesit din retrograd iar Mercur a intrat in retrograd.

Tot in noiembrie, Nodurile Lunare ce ne spun totul despre karma si destinul nostru si-au schimbat semnul pentru urmatorii 2 ani, ajungand dupa 19 ani in axa Rac – Capricorn (tu stii unde erau Nodurile Lunare cand te-ai nascut si ce spun despre destinul tau? Citeste aici) ; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani ; Jupiter, planeta norocului, belsugului si oportunitatilor a reajuns acasa in Sagetator pentru urmatoarele 13 luni, impactandu-ne tot anul 2019 cu energia sa.

Sunt aceste masive evenimente suficiente? Pentru noi, asa ar parea. Pentru Univers, cu siguranta nu. De ce? Pentru ca urmeaza alte 3!

Luni-Marti – simtim o stare de entuziasm ce se datoreaza cuadraturii dintre Marte, planeta actiunii, recent intrata in Pesti si Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor, recent intrat in Sagetator. Suntem dornici sa incepem aventuri noi si suntem optimisti! Insa cum sa ne folosim aceasta energie? Nu sari in nimic nou. Mercur este totusi in retrograd. A actiona impulsiv si prematur poate cauza blocaje puternice pe drum acum. Daca insa te-ai gandit la ceva de mult timp si nu ai avut inca forta si tupeul sa actionezi, acum poti profita de sansa! Marte si Jupiter chiar ne dau o mare portie de incredere pentru a pune mingea in miscare.

Joi 22 noiembrie, Soarele intra in Sagetator unde se va intalni timp de o luna cu norocosul Jupiter recent instalat acasa la el in Sagetator. Soarele in vizionarul Sagetator ne reaminteste ca avem nevoie sa ne conectam la ceva mai mare decat propria persoana. Ne setam obiective mari, iar religia si spiritualitatea ne pot ajuta sa le atingem. Aceasta combinatie lanseaza oportunitati norocoase incredibile pentru multe zodii, da speranta pentru noul an si potenteaza cu adevarat efectul lui Jupiter pentru urmatoarele 13 luni. Ce inseamna pentru zodia ta norocul adus de Jupiter si pe ce domeniu? Afla aici!

Vineri 23 noiembrie, vom avea o superba Luna plina in Gemeni! In ziua de azi, cuvintele au devenit cea mai puternica arma de pe Pamant. Gemenii sunt despre cuvinte si folosirea lor. Luna plina spune sa le alegem cu intelepciune, sa gandim inainte de a vorbi, mai ales ca Mercur, planeta comunicarii, este retrograd. Avem atatea de facut si de spus acum! Luna plina ne indeamna sa iesim cu prietenii, sa ne scriem gandurile, sa socializam, sa mergem in excursii, sa stam departe de barfe si certuri, de atacuri verbale si de altercatii. Ramai sincer si tolerant, ramanand cu ochii pe imaginea de ansamblu si abia apoi comunica-ti mesajul!

Sambata 24 noiembrie, incepem weekendul cu o veste mare: Neptun in Pesti iese din retrograd (este retrograd din 18 iunie). Neptun, a 8 a planeta de la Soare, este raspunzatoare de visele si imaginatia noastra. Cat a fost retrograd, ne-a avertizat despre riscurile imaginatiei necontrolate. Acum, ne va fi mai usor sa distingem intre vis si realitate, intre ce e frumos sa fie, dar poate ca nu acum, si ce este. Tot acum, Neptun ne va readuce aminte sa ne conectam la ce tanjim, la ce fantezii avem. Tu ce visezi? Sufletul tau ce isi doreste? Fie ca experimentezi extaz sau dezamagire sau ambele, asta iti va aduce un mesaj important de la suflet.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 19-25 noiembrie 2018:

In fiecare duminica, va asteptam pentru horoscopul general al saptamanii urmatoare pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta esti mai introvertit si asta te duce sa explorezi locuri mai adanci si mai ascunse ale personalitatii tale. Ai nevoie sa faci anumite schimbari si sa iti revizuiesti prioritatile, in timp ce vei avea si de clarificat si rezolvat lucruri stagnante din trecut. Fii atent si foloseste-ti creierul ca sa vii cu concluziile cele mai potrivite. Comportamentul tau introvertit te cam scoate din gasca si multime si te impinge spre interiorul tau si ceea ce simti. Familia si prietenii apropiati iti vor da raspunsurile de care ai nevoie.

Foloseste acest timp ca sa te gandesti si la viitorul tau. Poate ca dorintele cuiva apropiat devin mai clare decat erau inainte si au legatura si cu tine. Cu cat discuti mai clar, cu atat vei sti despre ce e vorba si vei putea lua decizii in acord cu inima ta.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana aceasta ti se solicita atentia pe schimbarile pe care le-ai planificat de ceva timp despre viitorul tau. Astrele favorizeaza aceasta directie si te ajuta sa planifici pasii urmatori cu prudenta si atent la factorii negativi posibili. Aspecte financiare ce au legatura cu altcineva pot ajunge la un punct de cotitura, in special daca simti ca te impacteaza personal. Focusandu-te pe prioritati, poti descoperi ca nu esti suficient de sustinut si ca nu prea exista intentie sa fii de acum incolo. Lamureste-te unde te afli de fapt. Nu intra in conflicte cu oamenii apropiati tie, pentru ca esti predispus sa te certi cu ei. Mentine-ti un profil calm si fii flexibil.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Luna plina are loc in semnul tau in aceasta saptamana. Asta poate suci lucrurile in asemenea mod incat sa ai nevoie sa te focusezi mai bine pe situatia sau pozitia ta. Nimeni nu va face asta pentru tine, deci daca tu nu actionezi ai putea simti ca raspunzi mereu in fata deciziilor altora. Fii ferm cu privire la ce responsabilitati accepti si cum se potrivesc acestea cu ce vrei tu cu adevarat.

Ritmul saptamanii poate fi unul destul de agitat, cu agenda plina ce te face sa te simti nesigur si stresat. Nu pierde controlul, doar tine de ce ai de facut si nu lasa oamenii sa iti strice planificarile. Fii focusat pe finante, pentru ca evenimente neprevazute iti pot afecta echilibrul pe acest domeniu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.