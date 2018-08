Horoscop SĂPTĂMÂNAL 20-26 august 2018. Începe zodia Fecioarei sub Luna plină! Ni se schimbă total energia!

Mult a fost, putin a ramas, am trecut cu totii prin sezonul eclipselor concomitent cu a astrelor retrograde intr-un numar record, iar saptamana 20-26 august ne aduce trei evenimente importante :

Soarele intra in zodia Fecioarei pe 23 august ; pe 25 august Soarele face marele trigon cu Uranus si Saturn – unul din cele mai bune contexte astrale – si avem Luna plina in Pesti pe data de 26 august.

1. Joi 23 august, Soarele intra in Fecioara.

Atunci cand Soarele intra in Fecioara intre 23 august si 22 septembrie, ne mutam din energia solara si curajoasa a Leului in cea mult mai practica, sensibila si cu picioarele pe pamant a acestei zodii. Cu Soarele in Fecioara, este timpul ne propunem obiective concrete, responsabile si tangibile.

Incepe perioada necesara din an in care ne focusam pe micile detalii ale vietii noastre, in care suntem preocupati si bucurosi sa fim organizati si sa facem treburi de detaliu. Realizarile unui om in viata sa sunt date de efectul cumulativ al atentiei sale pe detalii.

O data cu zodia Fecioarei, spunem la revedere zilelor jucause ale stralucitorului Leu pentru a lua viata ceva mai in serios. Sigur ca inca simtim vibratia zilelor de vara fara mari griji dar Fecioara ne arata cat de important si benefic ne este sa ne focusam mai mult pe munca noastra, pe sanatate si cum sa ne facem folositori in societate. Nu iti ramane decat sa iti adaptezi viata la ritmul Fecioarei: fa-ti treaba bine chiar perfect, apoi iesi sa faci miscare, sa mananci sanatos, sa iti faci si un masaj, apoi sa te asezi linistit cu o carte buna si o bautura preferata alaturi. Fecioara este semn de pamant care pune mare pret pe senzatii si pe cele mai bune experiente ale vietii.

2. Sambata 25 august, Soarele este in trigon cu Uranus si cu Saturn.

Marile trigoane asa cum este si acesta sunt cele mai pozitive aspecte in astrologie, aducand bucurie, armonie si echilibru. Daca reusesti sa nu fii prea prins de un zbucium sau de o zbatere, vei simti si vei iubi acest sens de a curge si cum toate lucrurile se aseaza asa cum este "drept" in Univers.

Saturn reprezinta structura in timp ce Uranus reprezinta libertatea. Soarele esti TU. Marele trigon iti va aduce oportunitatea de a gasi echilibrul bun intre structura si disciplina, intre libertate si a fi autentic.

Acest tranzit iti aduce recunoasterea eforturilor tale anterioare si iti vei putea obtine rezultatele muncii in echilibru cu celelalte domenii ale vietii tale.

In plus, rebelul Uranus iti creste intuitia si inspiratia, deci te poti astepta la revelatii si auto-descoperiri. Vei simti nevoia sa incerci ceva nou in afara rutinei, ce pot fi de la noi aventuri la noi inventii.

Bucura-te de aceasta energie excelenta care te indeamna sa iesi din zona de confort si sa iti extinzi cercul social cu oameni extraordinari.

3. Duminica 26 august, Luna plina este in Pesti.

Luna plina in Pesti ne face sa fim mai visatori, romantici si sensibili. Este momentul pentru timp in singuratate, dormind sau stand cu gandurile si cu visele noastre cu ochii deschisi, dat fiind ca suntem mult mai vulnerabili acum. Nu dorim sa infruntam realitatea care brusc pare prea aspra si nici nu este acum cazul. Creste inclinarea spre spiritual si spre ajutorarea altora. Atractia catre muzica si apa este crescuta. Imaginatia este la cote maxime.

Aceasta Luna plina in Pesti ne reaminteste ca suntem cu totii parte din divin, suntem o manifestare miraculoasa a Universului magic, suntem fiecare unici dar totodata parte integrata din acest mare intreg frumos si interdependent.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 20-26 august 2018:

In fiecare duminica, va asteptam pentru horoscopul general al saptamanii urmatoare pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai nevoie de mai mult timp disponibil ca sa te ocupi de obligatiile pe care le ai pe rol. Pentru asta, ceva ce tine de timp alocat placerilor trebuie sa ajunga la un final ca sa elibereze acel timp si energie necesare. Nu este vorba de o situatie ce va dura la nesfarsit dar acum chiar este nevoie sa fii mai practic si sa te ocupi de detalii mai amanuntit si temeinic. Drept urmare, vei vedea ca totul va duce la o schimbare benefica in viata ta financiara.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ceva se va aseza de la sine in mod natural si firesc mult mai usor decat te-ai fi asteptat. Insa sa fii atent pentru ca cineva din mediul tau poate avea puterea de a-ti altera viziunea cu privire la unde vrei sa te indrepti in viitor. Este bine sa te ocupi de detalii dar daca esti focusat prea mult doar pe ele, ti se poate alerta claritatea de a vedea imaginea de ansamblu a vietii tale, ca sa poti decide clar unde este prioritatea. Nu te teme sa imbratisezi o directie care este mai neobisnuita. Daca inima si instinctul asa iti dicteaza, fii curajos.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Sezonul concediilor trece, Soarele se muta in responsabila Fecioara si vei simti si tu aceasta energie noua. Chiar este nevoie sa treci la actiuni si sa si sa pui o anumita fundatie, chiar daca inca sunt destule lucruri care nu iti sunt clare. Neclaritatea iti vine si de la asteptarile altei persoane asupra ta. Acum este important sa nu te opresti din a actiona si sa o faci in baza informatiilor pe care le ai, chiar daca ai mai putine decat ai nevoie. Doar asa se va mentine mingea in miscare si ii vei determina si pe altii sa comunice mai bine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.