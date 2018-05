Horoscop SAPTAMANAL 28 mai - 3 iunie 2018. Început de vară sub Luna plină florală din Săgetător!

Numita si Luna plina Florala, aceasta superluna a anului 2018 semnifica apogeul infloririlor sezonului de primavara. Ea sugereaza renastere, noi inceputuri dar si finaluri. Exact ca o floare care isi atinge maximum din inflorirea ei. Pe cat de superba este floarea, pe atat inseamna ca urmatoarea ei faza inseamna vestejirea si apoi imprastierea semintelor ei. Despre asta este vorba la fiecare ciclu lunar. Ceva se incheie ca sa lase loc urmatoarei etape.

In astrologie, aceasta Luna plina a lunii mai este despre a invata, a te ilumina si a calatori in locuri noi in mintea ta, dar poate si fizic.

Sagetatorul este caracterizat prin abilitatea lui de a transforma, a invata, a crea, fiind unul din cele mai creative semne ale zodiacului. La aceasta Luna plina vei putea vedea ca unul din proiectele tale de pasiune se apropie de finalizare. Dar a inchide capitolul implica ingenuitate si solicita un efort in plus, chiar daca esti ajutat de energia Lunii pline, asa ca va trebui sa te implici si tu mai mult.

Luna plina din Sagetator este una aventuoasa care ne va infuza cu o energie pozitiva necesara tuturor.

Cand Luna este in Sagetator, suntem :

Liberi la spirit : natura, calatorii, aventura, explorat, descoperit, chestionat

Cautatori de a sti : educatie inalta, constiinta morala, intelepciune spirituala

Deschisi in fata vietii : incredere in procesul vietii, super prietenosi, rapizi in a ajuta, spontani

Atentie la : a rata nuantele, onestitate brutala, pierderea unor pasi importanti.

Pe 30 mai, miercuri, Mercur – planeta asociata cu comunicarea, vorbirea si gandirea – intra in Gemeni, pana pe 13 iunie. Mercur a fost ocupat ca o albina in aceasta luna. El a schimbat semnul de trei ori ! Pe 1 mai, Mercur a intrat in Berbec, pe 14 mai in Taur si iata acum la finele lunii, Mercur este deja in Gemeni ! Lucrurile se intampla asa de repede incat ajungi nici sa nu ai suficient timp ca sa realizezi ce se intampla. Stai sa vezi cand Mercur va intra retrograd in luna iulie. Abia atunci vei avea o vedere clara si retrospectiva a tot ce a fost in luna mai !

Acest tranzit va activa o multitudine de idei noi, conversatii si alegeri. Puterea lui Mercur in Gemeni inseamna discutii rapide cu rezultate rapide in care ambele parti implicate se vor pronunta. Beneficiile acestui tranzit includ cai multiple de a transmite un mesaj sau moduri multiple de a aborda un subiect.

Daca varianta A nu functioneaza, incearca B, C sau D. Gemenii au ceva pentru oricine.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile incep sa se mai umple de viata si energia de a trai, in special in orice situatii ce implica un grup de oameni.

Discutiile care apar acum intre tine si semenii tai, indiferent de grupul social, familie, colegi, prieteni, sunt foarte interesante si pline de beneficii de ambele parti. Profita de aceasta energie !

Este un timp bun spre a lamuri si solutiona orice situatie mai delicata din familie, poate chiar un conflict ce are legatura cu banii, in special daca sunt elemente necunoscute care te-au deranjat pana acum.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu pierde timpul cand vine vorba de a te decide sau a ramane fidel unei decizii ce te afecteaza sau te implica. Anumite aspecte din viata ta vor avansa usor usor intr-o alta etapa si este nevoie sa nu fii oscilant.

Trebuie sa accepti ca nimic nu ramane la fel pentru totdeauna. Singurul lucru stabil in lume este, paradoxal, schimbarea.

Vei avea de-a face cu oameni care sunt mai mult decat dispusi sa te asiste saptamana aceasta in orice mod pot, dar trebuie sa stie ce vrei.

Aceasta saptamana ti se da contextul de a accepta sustinere in conditiile claritatii a ceea ce doresti.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Vei incepe sa te simti mult mai bine acum ca Mercur intra in semnul tau zodiacal unde va ramane pana pe 13 iunie. Primul lucru pe care Mercur ti-l aduce este sa eviti sa iei decizii bazate pe impuls.

Ai nevoie sa ai o abordare tactica si strategica, nu impulsiva, in ceea ce priveste felul in care viitorul tau va evolua. O asemenea abordare te va ajuta foarte mult.

Daca te abati prea mult de la ce ti-ai propus, de la calea ta, vei gasi multa presiune aplicata asupra ta. Fii atent si tine-te pe drumul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.