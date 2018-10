Horoscop SĂPTĂMÂNAL 29 octombrie-4 noiembrie 2018. Halloween şi o săptămână cât zece! Pe zodii, afirmaţia care îţi dă PUTERE!

Soarele este proaspat instalat in zodia Scorpionului iar Luna a fost plina saptamana trecuta si in conjunctie cu imprevizibilul Uranus. Dupa o saptamana complexa, agitata si plina de schimbari de situatii, acum trecem in alta energie.

Octombrie isi da ultimul spectacol astral in ziua de miercuri, 31 octombrie. Nu doar ca are loc sarbatoarea Halloween dar in aceasta zi Venus retrograd se muta din Scorpion in Balanta pana pe 16 noiembrie, iar Mercur, planeta comunicarii, mintii si gandurilor, se muta in expansivul si vizionarul Sagetator pana pe 6 decembrie 2018.



Pe 31 octombrie este Halloween! Ce iti aduce tie Halloweenul?



Desi sarbatoarea din ultima zi a lunii octombrie ce are loc, deloc fara intamplare, in zodia Scorpionului, nu este cunoscuta pe meleagurile mioritice si mult timp a fost chiar respinsa si considerata doar o noua “facatura de import” cu scop comercial, este bine sa stim ce este cu ea si ce energie poarta !

Sunt cateva lucruri ce ne vin in minte cand ne gandim la Halloween: oamenii se imbraca in costume cu o anumita tematica, se gauresc si lumineaza dovlecii si se consuma foarte multe bomboane. Desi multa lume se distreaza de Halloween, putini stiu ca sarbatoarea inseamna mult mai mult. Istoria sa dateaza de foarte, foarte multi ani in urma, tocmai din perioada festivalului pagan numit Samhain.

Cuvantul “Halloween” vine de la “All Hallow’s eve” si inseamna “hallowed evening” adica seara sfintilor, intrucat oamenii se costumau in anumiti sfinti si mergeau pe la casele altor oameni.



Halloween a marcat mereu un moment important de schimbare a anotimpurilor dar, cel mai important, s-a crezut mereu ca reprezinta o punte de legatura intre aceasta lume in care traim si urmatoarea in care se duc cei ce mor. Granita dintre aceste doua lumi devine mai subtire acum si le permite oamenilor sa se conecteze cu cei plecati in Lumea-de-dincolo (energie specifica dealtfel si zodiei Scorpionului).



Indiferent daca pentru tine inseamna sau nu ceva aceasta sarbatoare a vietii sub toate formele sale – de aici si din cealalta lume “viata de apoi” – este o ocazie de a te conecta macar cu gandul sau cu o lumanare aprinsa la suflete dragi plecate in cealalta dimensiune.





Tot pe 31 octombrie, Venus retrograd ajunge in Balanta: fii prudent in cuplu!



Asadar, din 31 octombrie si pana in 15 noiembrie, Venus revine, chiar retrograd, in semnul pe care il guverneaza, deci revine acasa, in semnul relatiilor comise si asumate.



In aceasta perioada, nu te grabi sa inchei socotelile cu nimeni, nici sa te desparti de nimeni, in special daca esti intr-o relatie de foarte mult timp.



Venus retrograd in Balanta ne cere sa dam jos de pe piedestal oamenii si sa ii vedem prin lentilele realitatii mai degraba, decat prin filtre roz bombon. Poate fi socant la inceput. Dar impreuna trebuie sa treceti prin asta.

Un terapeut celebru a spus candva : “Nu se pune problema sa nu existe conflicte in cuplurile de succes, pentru ca si ele le au. Insa conteaza cum le gestioneaza. Asta determina puterea si lungimea relatiei lor.”



Sa fim, asadar, atenti. Venus retrograd in Balanta este cea care ne facesa traim energii conflictuale in relatiile de cuplu. Acum poti vedea fosti iubiti si te poti simti plin de frustrare in iubire, amintindu-ti doar de tot ce a fost frumos cu acestia.

Asemenea ganduri pot compromite relatia actuala, indiferent daca este stabila sau nu.



Citeste aici totul despre Venus retrograd in Balanta si care sunt cele 5 zodii cel mai impactate !



Tot pe 31 octombrie, Mercur intra in Sagetator: optimism, entuziasm, viziune!



Mercur, planeta gandirii, mintii, comunicarii are trairi mixte despre tranzitul sau in Sagetator care are loc pana pe 6 decembrie 2018. Expansivul Sagetator poate sa fie coplesitor pentru Mercur cel foarte orientat pe detalii, pentru ca lucruri mici pot capata proportii astronomice si exagerate. Cu toate acestea, perioada acestui tranzit poate fi si o binecuvantare, pentru ca aventurosul si deschisul la minte Sagetator ne ajuta sa ne extindem gandirea si perspectivele mentale.

Pentru ca Sagetatorul este un adevarat vizionar, si mintile noastre vor calatori departe si vor visa mare acum.

Mercur are reputatia de a deveni un salbatic cand se muta in acest semn curajos si rebel. Asta pentru ca Mercur este in totalitate despre idei si cuvinte, iar Sagetatorul despre actiuni. Combinatia poate duce la a vorbi fara a gandi, la a spune accidental ceva insultator sau de a scoate pe gura lucruri care nu sunt adevarate.

Una peste alta, sub acest tranzit imprumutam din spiritul expansiv si optimist al Sagetatorului : este timpul sa gandim pozitiv, sa privim imaginea de ansamblu si sa impartasim o viziune ! Uitam de trecut si nu ne mai aplecam pe detalii. Incotro vrei sa o apuci in continuare? Aceasta este sansa sa iti imaginezi si sa vorbesti despre un viitor mai luminos!



Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 29 octombrie – 4 noiembrie 2018:



In fiecare duminica, va asteptam pentru horoscopul general al saptamanii urmatoare pe Sfatulparintilor.ro.



Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, saptamana aceasta iti poate aduce multe aspecte ce au legatura cu cei iubiti si cu familia. Trebuie sa fii plin de sustinere si sa eviti sa inrautatesti vreo situatie care este si asa tensionata. Fii pregatit sa te confrunti cu subiecte financiare din trecut care nu sunt inca clarificate. Din fericire le vei finaliza o data pentru totdeauna. La munca, echilibrul si calmul domina, gratie disciplinei si planificarii serioase de care dai dovada. Saptamana favorizeaza orice manifestare artistica. Gaseste moduri prin care sa te exprimi artistic, eventual un hobby pe care sa il practici. Organizeaza-ti bine viata zilnica si relaxeaza-te cat mai mult.

Sub acest aer artistic, inventiile pe care le poti face poate ca nu sunt productive dar pot aduce distractie si placere. Gandurile iti pot fi mult mai expansive si vizionare ; urmeaza-ti fluxul mental cu veselie si bucurie.

Fii totusi atent cand treci pe subiecte serioase ce implica focus si stabilitate. Mintea iti poate fi plina de multe lucruri care te distrag. Mergi, alearga, ai grija de trupul tau ca sa iti cureti lumea mentala si sa o mentii curata, aerisita si focusata pe ce conteaza.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE : “Eu gasesc claritatea in gandurile mele”.



NOU! Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Incepe zodia SCORPIONULUI! Umbra, intuneric, mister, transformare! Cum iti va fi viata o luna sub Scorpion?



Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, saptamana aceasta vei capata o vedere mai clara asupra lucrurilor si vei fi harnic in procesele de rezolvare de probleme. Nu doar ca vei gandi, dar vei si actiona cu claritate. Asigura-te ca nu amani lucrurile pe care trebuie sa le termini iminent si nu te grabesti in decizii care nu sunt inca bune si coapte pentru tine si pentru oamenii din jurul tau. Ca mereu, ti se va cere sa ii ajuti pe cei dragi. Asigura-te ca nu faci asta cu pretul starii tale de bine sau sanatate. Impulsurile si spontaneitatea trebuie sa faca cale si ratiunii si seriozitatii. Doar asa poti sa ajuti alti oameni cu adevarat.

Intalniri importante se vor tine acum si desi iti este in general bine, totusi lucrurile se pot innegura la un anumit moment. Vezi-ti emotiile asa cum sunt, lasa-le sa fie si urmeaza informatia trimisa de ele in loc sa te lasi scufundat in ele. Vei intelege acum ca anumite subiecte cu cei din preajma ta nu au fost inca rezolvate si vei dori sa vindeci ce este deteriorat si sa capeti o intelegere mai profunda a ceea ce ti-a marcat trecutul si ti-a lasat anumite rani.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE : “Eu ma regenerez si ma vindec”.



NOU! Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Incepe zodia SCORPIONULUI! Umbra, intuneric, mister, transformare! Cum iti va fi viata o luna sub Scorpion?



Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana te va gasi focusat pe finante, acolo unde vei incerca sa iti rezolvi anumite obligatii din trecut. Nu face investitii mari si nici nu iti asuma riscuri. Incearca sa iti restrictionezi cheltuielile si sa te abtii de la risipe inutile. Contactele sociale sunt favorizate acum iar comunicarea cu cei dragi va fi foarte buna. Iti vei ajuta prietenii si vei rezolva eficient mai multe situatii.

Inca mai ai destul de parcurs, dar deja parca te simti altfel, mai sigur si bine pe picioarele tale. Vei aduna din conversatii noi informatii si ii vei vedea pe altii drept sursa de real suport, pe masura ce va veti conecta pe planuri superioare. Lucrurile vin usor spre tine daca procedezi asa, fara un efort substantial.

Este timpul sa te adaptezi la anumite schimbari, sa iti accepti destinut si sa mergi mai departe cu capul sus. Esti destul de puternic pentru a face lucrurile sa fie functionale si sa faci ca eforturile tale sa conteze. Nu lasa abordarea nimanui sa te doboare, in special daca nu manifesta respectul pe care stii clar ca il meriti.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE : “Eu sunt plin de energie si de putere.”

Citeste mai mult pe SFATULPARINTILOR. RO.