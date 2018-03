Horoscop SAPTAMANAL 5-11 martie 2018 de astrologul Russell Grant. PROVOCARI la care esti predispus in functie de zodie

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat “astrologul Casei Regale Britanice” datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor apreciate pentru membrii familiei regale si apropiatii lor.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nerabdarea te poate impinge sa iei decizii eronate. Pe cat esti de dornic sa faci schimbari, pe atat trebuie sa le dai si altora ocazia sa se acomodeze cu ideile noi. In plus, daca nu incetinesti ritmul, te poti trezi ca bajbai pe drumuri neclare. Gaseste cai sa fii util. Aduna informatii noi ca sa ai perspective si mai bune. Invata lucruri noi la computer ca sa fii foarte cautat pe piata joburilor. Daca comunici idei intr-o maniera convingatoare, vei fi o persoana cautata si valoroasa.

Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incearca sa eviti sa faci prea exagerat de multe intr-o activitate intensa. Interesul tau se poate duce spre terapii alternative si remedii homeopate. O dieta noua, o rutina de fitness sau o clasa de exercitii sportive pot avea rezultate impresionante. Doar tine minte sa te iti fortezi prea mult limitele, altfel entuziasmul iti cade la fel de repede precum a crescut. Cineva cu care te vedeai candva pe plan de iubire ar putea dori o a doua sansa de la tine. Daca simti ca este ceea ce iti doresti, ai putea reincerca.

Horoscop saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Precautia trebuie folosita in orice subiect legat de bani. Exista un risc de a cheltui prea mult, asa ca evita sa dai banii pe ce nu este necesar. Este o saptamana in care nu e loc pentru extravagante. Daca ai un banut pentru cheltuiala, punandu-l deoparte te vei simti mai linistit mental. Fa-ti timp sa te gandesti la o sugestie facuta de un prieten care vrea un raspuns rapid. Daca nu te poti decide ce sa faci, pune-ti intrebarea : ce am de pierdut ?

