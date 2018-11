Horoscop săptămânal 5 - 11 noiembrie. Trei zodii primesc șanse mari în carieră

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Berbec

Săptămâna debutează cu multă forfotă în plan partenerial. Se vor relua situații și discuții, atât cu partenerul de viață, cât și cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Se recomandă prudență, deoarece plutesc multe tensiuni în aer și nici tu, nici ceilalți nu veți renunța la opiniile, doleanțele sau nevoile personale sau profesionale. De asemenea se pot desface contracte sau anula căsătorii. Începând cu 7 ale lunii se conturează posibilități noi de câștig de la și prin alții. Este vorba despre sursele de venit vechi, care vor suporta și ele niscai modificări. Cheltuieli comune cu alții, achitarea facturilor, informații financiare sau demararea unor planuri de investiții. A doua parte a săptămânii evidențiază și relațiile cu străinătatea, călătoriile, nivelul educațional pe care il poti utiliza la locul de munca. Relaxează-te vizionând un spectacol de teatru, un film sau lecturând carti deosebite.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Taur

Luni si marti este multa agitatie în plan profesional. Apar responsabilitati noi care iti vor aduce beneficii ceva mai tarziu. Un prieten sau un protector iti poate da sfaturi bune vizavi de locul tau de munca sau de domeniul profesional in care lucrezi. Tine cont de informatiile colaterale si indeplineste-ti sarcinile de lucru cat mai bine si la timp. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului respirator, dar si pe ficat. Dozeaza-ti eforturile, adopta o dieta potrivita si odihneste-te regulat. Incepe o perioada in care dialogurile cu specialistii medici si realizarea analizelor medicale pot fi frecvente. Relatiile parteneriale sunt rascolite la mijlocul saptamanii. Prudenta si discernamantul te vor feri de neplacerile existente deocamdata in acest sector de viata. Spre sfarsitul intervalului analizat revin in atentie achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Gemeni

Ar fi bine sa-ti canalizezi eforturile catre locul de munca. Se petrec multe schimbari, mai mult sau mai putin la vedere, de aceea fii prudent si prezent la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate si foarte usor se pot deteriora iremediabil. Activitatile tale profesionale actuale sunt rezultatul unora trecute care nu au fost finalizate corect si la timp. De aceea poti simti uneori ca bati pasul pe loc si ca unele discutii sau evenimente se tot repeta. Selecteaza-ti prioritatile profesionale si evita provocarile celorlalti. Sanatatea poate avea de suferit de pe urma tumultului din sfera socio-profesionala. Evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Odihneste-te si plimba-te mai mult in aer liber. Spre finele saptamanii, partenerul de viata te solicita mult si bine.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Rac

Saptamana iti poate aduce evenimente interesante in relațiile familaile, în relatiile amoroase si in cele cu copiii. Ar fi bine sa stabilesti anumite limite vizavi de cerintele pe care ti le adreseaza cei dragi, altfel risti sa ramai atat fara energie vitala, cat si fara resurse materiale. Pe de alta parte, nevoile tale sentimentale sunt mari si in continua schimbare. Ceea ce iti ofera persoanele existente acum in preajma ta este departe de ceea ce iti doresti tu. De aceea ar trebui sa te orientezi catre alte povesti de iubire, chiar daca asta implica eforturi suplimentare din toate punctele de vedere. Copiii sunt o alta tema importanta a acestor zile, datorita situatiilor in care acestia te implica vrei, nu vrei. Zilele weekend-ului anunta treburi de rutina fie acasa, fie la serviciu. Ai grija si de sanatatea ta.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Leu

Debutul saptamanii iti aduce multe dialoguri cu cei apropiati, fie pe teme de larg interes, fie pe teme profesionale la serviciu. Intr-un anume fel, gandirea ta este focalizata deocamdata pe felul în care să-ți folosești creativitatea și să obții venituri bune din ea. De aici si felul in care vorbesti are legatura cu aspectele materiale ale vietii cotidiene. De asemenea se pot ivi pe neasteptate calatorii pe distante scurte pentru a rezolva diverse chestiuni profesionale, dar si pentru ale tale personale. Intre 6 si 8 Noiembrie iti sunt favorizate activitatile gospodaresti de anvergura si dialogurile importante cu cei dragi. Fii prudent si tine cont si de nevoile sau doleantele membrilor familiei. La finalul rastimpului analizat se contureaza petreceri, iesiri in lume cu persoana iubita, dar si momente de rasfat cu un hobby.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Fecioara

Aspectele financiare care te preocupa la inceputul saptamanii au legatura cu sfera parteneriala. Din colaborarile in care esti implicat poti primi o suma de bani considerabila sau favoruri importante pe termen lung. Miercuri si Joi se intrezaresc dialoguri si inalniri importante cu neamurile si prietenii apropiati. Gandirea si comunicarea iti sunt ingreunate, de aceea fii prudent si asculta mai mult, dar vorbeste direct si la obiect. Evita deciziile majore, declaratiile de orice fel si implicarea in activitati profesionale care presupun mult efort intelectual. Spre finalul saptamanii, astrele iti recomanda sa te retragi in linsitea si siguranta casei. Sunt momente excelente de a-ti imbunatati conditiile de trai de acasa, de a alcatui planuri gospodaresti si de a sta de vorba cu cei dragi.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Balanță

Primele doua zile ale saptamanii iti ofera energie benefica pentru a-ti reorganiza planurile de viitor, pentru a-ti stabili prioritatile si pentru a-ti face ordine in relatii. Chiar daca, starile tale de spirit fluctueaza, cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Intre 6 si 7 Noiembrie se contureaza vesti importante legate de veniturile tale obtinute din munca desfasurata la un serviciu. Pot aparea oferte noi de colaborare sau la actualul loc de munca se poate diversifica activitatea si de aici tu sa ai posibilitatea de a castiga bani mai multi. Este adevarat ca si eforturile vor fi pe masura, dar te vei descura excelent. Relatiile parteneriale se reactivează, deschizandu-ti-se variante noi fie de colaborare, fie de oficializare a unei relatii amoroase mai vechi. Spre finalul intervalului analizat se anima relatiile cu anturajul apropiat. Unii prieteni se vor autoinvita la tine sau iti vor propune o excursie.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Scorpion

Discretia care te invaluie in primele zile ale saptamanii te fereste de provocarile celorlalti. Sunt momente bune pentru a-ti regandi personalitatea, modul de relationare cu cei din jur, dar si pentru a te rasfata cu plimbari in aer liber, cu o dieta de sezon si cu ceva mai mult somn. La mijlocul saptamanii, energia vitala se amplifica si vei reusi sa-ti rezolvi atat chestiunile profesionale ramase restante, cat si treburile personale de acasa. Important este sa te ocupi doar de ale tale si sa eviti implicarea de orice fel in treburile altora. Se pot accentua unele afectiuni vechi. Se recomanda dialogurile cu specialisti medicali, analizele de rutina si ingrijirea permanenta a sufletului si trupului tau. La finalul saptamanii primesti bani din munca desfasurata la serviciu. Cheltuielile vor fi si ele prezente.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Săgetator

La inceputul saptamanii esti dornic sa te sfatuiesti cu prietenii si protectorii. Implicarea in proiecte de anvergura alaturi de oameni care au aceleasi vise si idealuri ca tine iti ofera posibilitati deosebite de dezvoltare personala, dar si satisfactia lucrului bine facut si de folos si altora. Dozeaza-ti eforturile si elanul deoarece risti sa-ti neglijezi relatiile cu cei apropiati. Intre 6 si 8 Noiembrie este nevoie sa te odihnesti mai mult. Sunt posibile neplaceri legate de segmentele sistemului renal si segmentelor capului. Evita pe cat posibil tratamentele alopate, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Regandeste-ti programul zilnic si relatiile socio-profesionale. Pe de alta parte ar fi bine sa cauti sensurile spirituale ale evenimentelor din preajma ta. Stai de vorba cu persoane cu experienta spirituala si relationala si urmeaza-le sfaturile si solutiile oferite. In weekend iti vor reveni stralucirea si voia buna.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Capricorn

Multa forfota in relatiile socio-profesionale, atat la nivel de comunicare, cat si faptic. Intalnirile, dialogurile, activitatile desfasurate cu șefii sau colegii iti vor aduce informatii importante pentru propria ta dezvoltare personala si profesionala. Poate fi nevoie sa-ti modelezi gandirea si felul in care vorbesti. Este o perioada in care ti se arata adavarata fata a relatiilor cu prietenii. Astfel ar fi bine sa te debarasezi fara rezerve de persoanele inoportune si sa te deschizi din toata inima catre altele noi. In relatiile familiale se animă mult atmosfera. Incepe o perioada deosebita in care iti poti infrumuseta casa, poti cumpara obiecte valoroase de patrimoniu sau macar poti trasa planuri domestice de anvergura si pe termen lung. Dialogurile cu cei dragi iti vor aduce liniste, sfaturi bune si siguranta sufleteasca. La finalul saptamanii, astrele iti recomanda odihna.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Vărsător

Sfera profesionala este animata din plin. Se intrezaresc sedinte cu sefii, dialoguri importante, chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sa le iei in ceea ce priveste activitatea ta din cadrul unui loc de munca. Zilele de 7 și 8 Noiembrie sunt definitorii in acest sens, de aceea fii prudent. Traversam o perioada in care ti se deschid noi culoare profesionale, existand posibilitatea sa-ti schimbi total profesia si conditiile de munca. Analizeaza pe indelete ce se petrece in acest sector si nu da cioara din mana pe vrabia de pe gard. Pe de alta parte, imaginea in ochii lumii, statutul social ti le poti schimba in sens pozitiv, dar pentru asta trebuie sa depui eforturi serioase si pe termen lung. In weekend, bucura-te de prieteni. Stai de vorba cu acestia si cere-le sfaturile vizavi de situatiile de viata in care esti implicat.

Horoscop săptămânal 5- 11 noiembrie Pești

Daca in prima jumatate a saptamanii esti preocupat mai mult cu aspectele mateiale ale vietii, in a doua jumatate sufletul tau va cauta oameni rafinati, cu o pregatire speciala in domeniile spirituale. Sun momente bune pentru a-ti schimba viziunea asupra vietii si pentru a-ti crea noi legaturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral de care beneficiezi iti ofera suficiente resurse, atat pentru a-ti modela personalitatea, gandirea, cat si pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe de alta parte, daca esti implicat intr-un program de instruire sunt posibile altercatii cu profesorii, mentorii sau colegii de studiu. Fii prudent si deschis pentru ideile altora. Legaturile cu strainatatea sunt o alta tema interesanta. Demersurile pentru calatorii, dar si pentru studii pe termen lung au succes. In weekend este loc de evnimente cu multa lume.

