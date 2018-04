Horoscop SĂPTĂMÂNAL 9-15 aprilie 2018. Cum te afectează patru evenimente mari şi pregătirea de Luna Nouă

Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim ? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa daca ceea ce vrei tu este in opozitie cu ce vrea lumea, poti intalni ostilitate.

Desi stim in teorie acest lucru, totusi atunci cand vrem ceva cu adevarat se pare ca uitam despre acest mare adevar. Aceasta saptamana ne testeaza puterea interioara. Da, poti obtine tot ceea ce vrei iar astrele te sustin, dar este posibil sa fie nevoie sa platesti un pret. Cat de departe este „prea departe"? Aceasta este intrebarea pe care sa ti-o pui acum.

In aceasta saptamana, trei aspecte de sextil vor domina cerul, toate avand efect benefic : Venus sextil cu Neptun, Marte sextil cu Neptun si Jupiter sextil cu Pluto.

Ce inseamna acest sextil ? Pentru cei ce nu cunosc defintiile astrologice dar sunt totusi interesati cum suntem influentati, sextilul este aspectul (adica unghiul special) dat cand planetele sunt la aproximativ 60° departare de cercul zodiacal.

Atunci cand doua planete sunt in sextil inseamna ca puterile fiecarei planete implicate coopereaza cu usurinta de asa natura incat se incurajeaza si se inspira una pe cealalta. Asadar, ambele parti ale sextilului castiga prin aspectul dintre ele. Aceasta stimulare mutuala este de regula foarte creativa si folositoare oamenilor in viata de zi cu zi.

Pe 15 aprilie, Mercur iese din miscarea retrograda in care a fost in ultimele trei saptamani si merge direct in Berbec. Asta este o veste buna pentru ca acum putem lua decizii rapide iar comunicarea isi revine la normal. Mercur este planeta gandurilor, detaliilor, comunicarii si calatoriilor pe distante scurte. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane decat de regula. Cand iese din miscarea retrograda, aceste aspecte isi revin la normal. Acum vom putea lua decizii poate prea rapide, atentie la asta !

Aceasta miscare este cu atat mai speciala cu cat a doua zi, pe 16 aprilie vom avea Luna Noua in Berbec. Aceasta este cea mai imprevizibila Luna Noua a anului 2018 pentru ca este in stransa conjunctie cu Uranus, planeta surprizelor.

In plus, din 18 aprilie pana in aprilie 2017, Chiron, planeta vindecarii ranilor noastre profunde, va intra in Berbec si acest lucru ne va marca, speram in bine, pe fiecare dintre noi.

Asadar, vremuri palpitante se anunta ! Iata cum arata activitatea zodiilor in horoscopul saptamanal 9-15 aprilie:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai farmec, esti creativ si simpatic iar aceste trasaturi ti se reintorc in forta saptamana aceasta si vei iesi sa sarbatoresti viata si iubirea in egala masura. Daca ai sansa sa transformi fantezia in realitate, nu pierde nicio clipa cu amanari. Relatiile ti-au ajuns la un nou nivel si asta este motiv de celebrare.

Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Asteapta-te sa experimentezi o saptamana plina de evenimente in care sunt implicati frati, surori sau copiii tai. Vor fi acel tip de situatii in care ei cred ca au dreptate dar si tu crezi ca ai dreptate. In asemenea momente, ai dori sa poti fugi departe de tot ca sa scapi de conflicte si interpretari, macar pana trece totul, dar chiar nu ai cum. Nu lasa frictiunile sa iti afecteze ritmul si energia pentru viata profesionala.

Horoscop saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un conflict ce se prefigureaza la inceputul saptamanii dispare repede si ti se permite sa avansezi in vremuri mai putin tulburi. Probleme minore ale vietii de familie inca necesita atentia ta, dar folosindu-ti farmecul personal vei obtine ceea ce vrei. Munca si banii avanseaza mai greoi dar totusi simti ca in sfarsit ajungi unde ti-ai propus.

