Horoscop saptamanal BANI 12-18 noiembrie 2018. Marte in Pesti tulbura linistea. Vezi ce se petrece la zodia ta

Horoscop saptamanal BANI. Evenimente speciale au loc si in aceasta saptamana. Marte, planeta ce ne da energia fizica pentru actiune si pasiune, ajunge in sensibilul Pesti. Aici, Marte nu prea este in apele sale consacrate, deci trebuie sa se adapteze. Marte in Pesti nu mai este asa de razboinic, din contra. Acum, multi dintre noi ne putem simti mai putin motivati, mai ambigui in fata deciziilor. Pestii sunt semn mutabil cu o energie incredibil de complexa. Majoritatea ne putem simti ca si cum suntem trasi in mii de directii diferite care fac procesul de decizie si actiune mult mai dificil.