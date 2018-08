Horoscop saptamanal BANI 13-19 august 2018. Marte e retrograd. Ai noroc la bani?

Saptamana incepe in forta cu mutarea lui Marte retrograd inapoi in Capricorn luni 13 august 2018.

Marte – planeta energiei, actiunii, pasiunii – este retrograd inca din 26 iunie in Varsator – si iata ca ajunge din nou in Capricorn unde a mai fost in acest an cand era in miscare directa. Marte ramane retrograd in Capricorn pana pe 27 august 2018.

Daca viata ti-a fost data peste cap in sezonul eclipselor, acum Universul iti da o a doua sansa ca sa faci lucrurile asa cum trebuie si cum este cel mai bine pentru tine. Da, este posibil, pentru ca o eclipsa solara – cum a fost cea de sambata 11 august, partiala in Leu – ce se invecineaza cu Marte, planeta actiunii, inseamna ca POTI, chiar poti, sa o iei de la capat. Poti sa intorci din nou lucrurile in sensul dorit de tine. Puterea este la tine.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O saptamana ciudata, in care iei in calcul schimbarea locului de munca. O parte din tine vrea sa plece, o alta vrea sa ramana pe loc. S-ar putea sa iei greu decizia si pot aparea cateva tensiuni fie acasa, fie la birou. Pune in balanta plusurile si minusurile actualei situatii in cariera si hotaraste in consecinta.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Universul este de partea ta si iti sprijina actiunile. Mintea iti lucreaza si are tot felul de planuri de investitii pentru familia ta. Ai hotarat sa reduci cheltuielile personale si te gandesti sa incepi o afacere pe cont propriu.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O saptamana activa, in care este dornic sa cuceresti teritorii noi. Desi este recomandat sa o iei usor, sa-ti analizezi toate optiunile si sa-ti cimentezi fundatia, nu te da batut. Mergi inainte. O recomandare speciala pentru aceasta saptamana este sa-ti platesti datoriile.

