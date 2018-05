Horoscop săptămânal BANI 14-20 mai 2018. Uranus intră în Taur până în 2026. Schimbă-te sau vei fi schimbat

Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si cu frica in acelasi timp.

Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel si ii place sa ne tina in intrebari pana la final. Ceea ce va aduce ne va face sa ramanem cu gura cascata ca rezultate. Uranus nu va revela niciodata ce are de gand pana cand chiar se intampla.

Dat fiind faptul ca Uranus isi schimba semnul la aproape 8 ani, atunci cand face marea miscare au loc si la noi schimbari majore, resimtite atat la nivel global cat si personal. Planetele care se misca incet sunt cele care aduc cele mai mari provocari.

La nivel personal, Uranus in Taur va pune lumina pe zona din viata care necesita o schimbare radicala sau un push de trezire. La nivel global, vom vedea cum apar anumite teme de schimbari necesare pentru a mentine evolutia.

Uranus este marele salbatic, briliant, haotic si catastrofic in acelasi timp. El solicita libertate totala si nu se opreste in fata nimanui ce ii sta in cale. Mottoul lui este „Schimba-te sau vei fi schimbat". Ironia este ca Taurul uraste schimbarea. Taurul este un semn fixat in ale lui si nu vrea sa se dea la o parte pentru nimeni. Este evident ce dilema si cocktail de ciocniri apar intre Uranus si Taur.

Fie ca suntem pregatiti sau nu, ceva diferit radical se apropie si ce va urma de acum incolo va intra probabil si in cartile de istorie.

Iata directiile in care vom vedea actiunea lui Uranus in Taur:

– schimbari cu valuta si cu sistemul bancar. Intrucat Taurul conduce banii si bancile, vom vedea probabil fluctuatii majore in felul in care le folosim pe ambele. Deja se vad tot felul de schimbari ale felului in care folosim banii lichizi in lume. Multa lume prefera tranzactiile online. Bancile si-au mai inchis sedii pentru ca multa lume prefera lucrul online. Se acorda multa atentie domeniului inca nesigur al bitcoin si al monedei de schimb digitale. Cert este ca unele sisteme financiare trebuie sa cada pentru ca sa fie reconstruite intr-o cu totul alta forma.

– Schimbari in felul in care ne cheltuim banii. Dat fiind ca Taurul apreciaza valoarea, intrebari despre ce este important si ce nu vor aparea din ce in ce mai des.

– Reforma a sigurantei sociale. Taurul aduce accent pe siguranta si abundanta, deci ne putem astepta ca sistemele ce ofera siguranta sa treaca prin tot felul de schimbari.

– Vreme extrema in continuare. Cu totii vedem ca Pamantul a dat dovada de tot felul de fenomene extreme in ultimul timp. Specia umana s-a folosit si a abuzat de Pamant prea mult si acesta acum vocifereaza. Sa ne asteptam sa vedem noi situatii extreme meteo drept rezultat al mutarii lui Uranus in Taur. Va aparea un important semnal de alarma despre ce facem cu pamantul.

– Schimbari despre consumul de alimente. Vor aparea dezvoltari si avansari noi, in special in domeniul sigurantei alimentare, probabil a carnii, dat fiind semnul Taurului. Probabil va creste si numarul alimentelor ce provin din ferme si gradini particulare. Din ce in ce mai multi oameni pot opta sa nu mai manance carne, trend ce deja a inceput.

– Cum folosim resursele. Din ce in ce mai multi oameni vor intra intr-un mod de viata pe ideea „nu risipesc, nu vreau". Mai putin va fi mai bine si calitatea va fi deasupra cantitatii.

Sa ne pregatim sa redefinim relatia cu banii si ce aduc ei in viata noastra.

Insa, sa o luam pas cu pas, cu prima saptamana din acest mare tranzit al lui Uranus in Taur. Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 14-20 mai 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta ti se deschid tot felul de usi financiare. Ca sa aduci spre tine tipul de bani ce iti plac, ai nevoie sa adori cu adevarat ceea ce faci. Considera sa iti adancesi cunostintele prin workshopuri si seminarii. Sectorul social se extinde. Ai contactele necesare ca sa faci saltul spre vorbit, predat sau jurnalism. Fa sa se intample.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti focusat pe cariera ta si cum sa te apropii mai mult spre obiectivele tale. Iti doresti mai multa siguranta la acest moment al vietii tale si un salariu care sa te ajute sa traiesti foarte bine si confortabil. Desi asta poate implica sa duci pe umeri mai multe responsabilitati sau sa muncesti ore mai multe, esti dispus sa o faci ca sa iti atingi obiectivul. O lumina straluceste in sectorul debitelor.

