Horoscop săptămânal BANI 15-22 februarie 2018. Ce bani faci sau nu în funcţie de zodia ta!

Cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine in functie de zodia ta?

Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt zile in care atragi usor banii, ai idei bune din care scoti bani, intalnesti oamenii potriviti ; altele in care trebuie sa ii astepti cu rabdare si incredere sau sa ii cheltui cu intelepciune.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC

In aceasta saptamana, activitatea ce tine de cariera iti aduce si entuziasm si drama dar si un pic de imprevizibilitate. Ideile plutesc in jur dar trebuie sa monetizezi una din ele inainte de a trece la urmatoarea, altfel te vei gasi fara suficienti bani lichizi. Sunt aspecte astrale ce iti marcheaza si casa relatiilor cu ceilalti. Multe se schimba aici si ti se cere sa fii diplomat cu privire la cui dai atentia ta acum. Deciziile iti sunt ghidate de iubire.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR

Aceasta saptamana este despre abilitatea ta de a te focusa pe ceea ce este cu adevarat important pentru tine. Vrei sa fii salbatic si creativ, in special cand vine vorba despre prieteni, familie sau partenerul romantic. Te poti simti spontan si liber acum, dar astrele au alte planuri pentru tine. Daca lasi o impresie buna o sa deschizi mai multe usi iar asta inseamna mai multi bani pentru tine.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI

Esti chiar in mijlocul actiunilor in aceasta saptamana. Este nevoie insa sa o lasi mai moale cu cheltuielile si sa te gandesti cum sa iesi din orice fel de datorii ai avea. Poate ca nu iti este usor sa gasesti o forma de a plati ceea ce deja posezi, insa se merita efortul cu varf si indesat. Cei dragi se bazeaza pe tine iar viitorul vostru comun poate depinde in mare masura de miscarile financiare pe care le faci acum.

