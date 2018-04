Horoscop saptamanal BANI 16- 22 aprilie 2018. 6 mari evenimente astrale iti modifica situatia banilor

Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt: Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un nou inceput si noi sperante pline de surprize placute ; zodia Taurului care incepe din 20 aprilie ; Saturn intra in miscare retrograda pentru 5 luni si ne ofera ocazia sa ne uitam la proiectele din trecut si ce nu a fost bine sa poata fi acum indreptat; Pluto intra in retrograd si trebuie sa ne lasam dusi de valul schimbarii, altfel putem fi prinsi de anxietate si panica inutila.

Banii sunt foarte importanti ca sa ne putem manifesta si crea pe aceasta lume, sa ne lasam amprenta a ce realizam pentru noi si pentru generatiile urmatoare si sa traim o viata confortabila din toate punctele de vedere.

Iata cum este influentata casa banilor la fiecare zodie in saptamana 16-22 aprilie 2018 :

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Banii Berbecilor sunt strans legati saptamana aceasta de relatiile cu oamenii importanti din viata lor. Poti avea bani mai multi sau mai putini in functie de cum iti derulezi relatia cu partenerul si cum gestionati sau va sustineti ori sabotati reciproc. Daca vei purta discutii importante cu partenerul pe tema aceasta, ai putea redresa problemele cu banii inainte de a se manifesta, nu dupa. Esti capabil sa iti folosesti abilitatile celebre de comunicare ca sa ii convingi pe altii ca tu si proiectele tale sunt demne de a se investi in ele.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pentru Tauri, este o saptamana financiara foarte intensa si ocupata. Aspectele astrale iti afecteaza casa banilor si a valorilor dar in sens pozitiv, crescandu-ti fondurile, ceea ce este bine, desigur. Esti si ajutat sa iti faci planuri de viitor pentru banii tai. Poti face calcule sa vezi cati bani sa pui deoparte pe luna ca la anii batranetii sa ai o viata fara griji.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pentru veselii si sociabilii Gemeni, banii acestei saptamani au legatura directa cu cat de mult interactionezi cu membrii familiei, cu copiii, partenerul si alti prieteni sau parteneri de afaceri. Te distrezi asa de mult si te simti asa de bine in compania lor, iesind sau cumparand lucruri, cadouri, platind mese incat nici nu realizezi sa iti verifici situatia contului din banca. Fii atent! Sunt aspecte astrale favorabile tie care iti garanteaza ca esti in stare sa te simti bine despre tine si despre relatia cu ei fara sa cheltui chiar atat de mult. Vezi? Acum este mai bine.

