Horoscop saptamanal BANI 2-8 aprilie 2018. Cine face bani, cine pierde bani!

Sigur ca sunt multe pe care banii nu le pot cumpara, dar viata este mai dificila daca nu poti ajunge nici la acestea si nici la cele pe care le poti cumpara dar nu ai cu ce. Statistic, oamenii fara suficienti bani sunt mai predispusi la boli si nefericiri, insa la fel de valabil este si daca ai exagerat de multi bani si dai peste alte subiecte de stres si panica. Asadar, echilibrul este cel mai bun.

In afara de ce faci tu pentru banii tai, o influenta puternica o are si zodia ta precum si contextul astral saptamanal.

Iata cum stai cu banii si ce ti se recomanda sa faci ca sa ii ai sau ca sa nu ramai fara ei in saptamana 2 – 8 aprilie 2018, prima dintr-o luna aprilie plina cu tot felul de evenimente astrale si deci emotionale sau financiare.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acum ai de-a face cu vremuri in care pui bazele unor directii noi. Te gandesti unde vei fi si unde ai vrea sa fii peste urmatorii cinci, zece ani din viitorul tau. Daca jobul tau nu iti furnizeaza optimism pe directia asta, poate ca o investitie sau o proprietate pe care o detii cu cineva si pe care o poti pune la produs bani pot fi parte din raspunsul pe care il cauti. Vinde ce nu ai nevoie ca sa poti avea suficienti bani sa finantezi aceasta noua directie si sa poti ajunge unde doresti.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Saptamana aceasta te gandesti cum sa faci sa iti explodeze creativitatea. Sunt aspecte astrale ce iti ating casa comunicarii si a ideilor dar si a relatiilor. Universul iti cere sa devii mai matur in gandire si in felul in care iti exprimi ideile ce stau la baza finantelor pe care le produci. In acelasi timp, exista si o confuzie cu privire la cu cine lucrezi si ce. Atunci cand iti asumi o noua directie clara si crezi in ea, banii vor veni negresit.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista aspecte astrale in casa ta despre banii cash care pot limita sau restrictiona ceea ce esti in stare sa aduci ca si bani. In loc sa te panichezi, gandeste-te ce iti poate oferi aceasta saptamana ca si plan pentru urmatoarea miscare. Poti sa te gandesti sa faci bani dintr-un hobby sau sa ai un part time pe ceva ce iti place, folosind natura ta ingenioasa. Imaginatia iti este un aliat, deci nu lasa o mica frana financiara sa te scoata din cursa.

