Horoscop săptămânal BANI 20-26 august 2018. Ce aduce zodia Fecioarei în portofel

Horoscop saptamanal BANI. Saptamana ce incepe ne introduce in zodia Fecioarei, o data cu iesirea Soarelui din maiestuosul Leu. Mult a fost, putin a ramas, am trecut cu totii prin sezonul eclipselor concomitent cu a astrelor retrograde intr-un numar record, iar saptamana 20-26 august ne aduce trei evenimente importante: Soarele intra in zodia Fecioarei pe 23 august. Pe 25 august Soarele face marele trigon cu Uranus si Saturn – unul din cele mai bune contexte astrale. Si avem Luna plina in Pesti pe data de 26 august.