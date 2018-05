Horoscop saptamanal BANI 21-27 mai 2018. Rebelul Uranus in Taur îşi face simţită acţiunea! Iată cum!

Uranus incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in sectorul banilor in fiecare saptamana, iar aceasta este tendinta de analizat in acest horoscop saptamanal de acum incolo.

Concret, din punct de vedere bani – ce cumparam cu ei si de ce, plus ce inseamna ei pentru fiecare – Uranus aduce o vreme a marilor treziri si trebuie sa stam cu ochii larg deschisi ca sa vedem lucrurile dintr-o noua perspectiva. Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma.

Citeste aici mai mult despre Uranus in Taur pana in 2026.

Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel iar mottoul lui este „Schimba-te sau vei fi schimbat". Ceea ce va aduce ne va face sa ramanem cu gura cascata ca rezultate. Cert este ca la capatul acestor 8 ani, vom fi cu totul diferiti decat suntem acum.

Fie ca suntem pregatiti sau nu, ceva diferit radical se apropie si ce va urma de acum incolo va intra probabil si in cartile de istorie.

Iata cum va influenta sectorul financiar actiunea lui Uranus in Taur :

– schimbari cu valuta si cu sistemul bancar. Intrucat Taurul conduce banii si bancile, vom vedea probabil fluctuatii majore in felul in care le folosim pe ambele. Deja se vad tot felul de schimbari ale felului in care folosim banii lichizi in lume. Multa lume prefera tranzactiile online. Unele sisteme financiare probabil vor cadea pentru a fi reconstruite intr-o cu totul alta forma.

– Schimbari in felul in care ne cheltuim banii. Dat fiind ca Taurul apreciaza valoarea, intrebari despre ce este important si ce nu vor aparea din ce in ce mai des.

– Reforma a sigurantei sociale. Taurul aduce accent pe siguranta si abundanta, deci ne putem astepta ca sistemele ce ofera siguranta sa treaca prin tot felul de schimbari.

Insa, sa o luam pas cu pas, cu prima saptamana din acest mare tranzit al lui Uranus in Taur.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 21-27 mai 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei lua si mai mult in considerare cum sa iti indeplinesti vise si sperante de mult stabilite. Prietenii, contactele sociale, apelarea la grupuri mai mari te ajuta sa te pozitionezi ca un expert in domeniul tau. Pe masura ce iti extinzi influenta pe aceste taramuri, fa tot ce poti ca sa iti conservi stabil investitiile si proprietatile. La nevoie, baga viteza sa le mentii si imbunatatesti ca sa aiba o foarte buna valoare de piata, in caz ca vreodata vrei sa vinzi din ele.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o saptamana mai tensionata pentru tine. Relatiile cele mai apropiate iti sustin din plin obiectivele setate, in special cele ce tin de domeniul financiar, iar cariera ta se extinde. Asa de multe se intampla acum in viata ta ca te simti coplesit, neplatit suficient pentru cat esti de bun si chiar si insuficient apreciat. Odihneste-te cat de mult poti ca sa te refaci si sa iti vina inspiratie pentru pasii urmatori.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Desi mintea iti poate fi acum la calatorii si la a invata cate ceva nou, a-ti pune la punct cunostintele ce te ajuta in munca este cea mai buna idee. Diplomele de specializari iti pot aduce mai mult bani si te pot consolida ca o forta in industria in care muncesc. Intre timp, ti se cere sa te concentrezi mai mult cum sa iti extinzi baza de clienti. Vanzarea oricarui produs sau serviciu din care ies bani depinde de asta.

