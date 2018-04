Horoscop săptămânal BANI 23-29 aprilie 2018. Întunecatul Pluto, Marte şi Venus îţi agită portofelul. În bine sau în rău?

Saptamana 23 – 29 aprilie 2018 vine cu o energie mai usoara decat tot ce a fost pana acum, insa agitatia pornita de doua planete retrograde este abia inceputa !

Pe 24 aprilie Venus intra in guralivul si comunicativul Gemeni iar pe 26 aprilie, Marte este in conjunctie cu intunecatul Pluto care este deja retrograd de cateva zile pana in septembrie.

Toate aspectele astrale au o puternica influenta asupra zonei banilor fiecaruia. Suntem si in zodia TAUR care ne indeamna prin energia sa la comoditate, la a lua lucrurile mai usor insa Venus in Gemeni din 24 aprilie ne aduce noi oportunitati in zona banilor si relatiilor, facandu-ne mai comunicativi si dornici de experiente noi.

Pe de alta parte, conjunctia lui Marte, planeta actiunii, cu intunecatul Pluto, planeta distrugerilor cu scopul renasterii si reasezarii, face ca tot ce este ascuns sub pres si clocoteste ca o oala sub presiune, acum sa dea pe dinafara. Pluto abia si-a schimbat directia in retrograd acum cateva zile si este mai puternic ca oricand.

In cazul in care efectul lui Pluto te atinge pe zona banilor, la felul in care ii faci, la relatia cu jobul sau cu afacerea, la felul in care esti obisnuit sa ii cheltui, in loc sa te superi, gandeste-te la ce ai incercat sa suprimi in viata ta. Acea parte din tine este inca vie si va veni intotdeauna inapoi sa te bantuie pana cand inveti cum sa o imblanzesti.

Cel mai bun lucru pe care il poti face sub toate aceste miscari importante este sa mergi o data cu schimbarea si sa o accepti, avand incredere ca vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi.

Asadar, iata horoscopul saptamanal BANI pentru 23-29 aprilie 2018 :

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

La inceputul saptamanii este posibil sa fii tentat sa incerci orice mod posibil sa castigi bani, din cauza miscarii Lunii care iti influenteaza zodia. Aici apare un semnal de alarma; desi mijloacele ne-etice par usoare, ele mereu aduc nefericire. Jupiter, planeta norocului si a progresului, este deja in miscare retrograda si Saturn a devenit si el retrograd de curand. Nu are niciun rost sa iti asumi riscuri acum. Mai mult, nu te poti baza pe noroc sa fii ajutat sa iesi dintr-un bucluc. Pe de alta parte, Soarele abia a intrat in Taur, deci ai tendinta sa devii un pic mai comod. Vei lua lucrurile mai usor. Va trebui, deci, sa pui deoparte bani in plus pentru cheltuielile familiei.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Respectul de sine si valoarea de sine vor fi extrem de importante, dar ai grija sa nu devina aroganta. Recunoasterea, rezultatele si o motivatie sa te dovedesti bun te vor impinge sa dea ce e mai bun din tine. Venus, seful semnului tau, are atitudine duala din moment ce intra in Gemeni. Asta aduce aspecte pozitive in zona legata de bani si familie. Posesiunile tale materiale pot creste sau vointa ta de a le avea va creste.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Soarele proaspat instalat in Taur va trece prin casa ta 12, ceea ce te va face sa cheltui fara sa gandesti doar ca sa te potrivesti cu cei din cercul tau social si sa fii acceptat de ei. Trebuie sa te asiguri ca nu exagerezi pentru ca ai nevoie de bani pentru zile confuze. Pe zona jobului, te descurci bine cu responsabilitatile si lucrurile merg usor. Poti planifica o calatorie de afaceri daca ai nevoie, auspiciile astrale sunt bune.

