Horoscop săptămânal BANI 29 octombrie-4 noiembrie 2018. Venus retrograd, în Balanţă. Cum îţi influenţează banii

In aceasta perioada, nu te grabi sa inchei socotelile cu nimeni, nici sa te desparti de nimeni, in special daca esti intr-o relatie de foarte mult timp.

Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 29 octombrie – 4 noiembrie 2018.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O perioada in care iei in calcul reesalonarea datoriilor din trecut. Te simti coplesit de cat de multe datorii ai acumulat in ultima vreme, cu cheltuieli nechibzuite. Cere ajutorul unui analist financiar ca sa-ti fie mai usor.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Simti nevoia de mai multa securitate financiara. Poate ca e timpul sa-ti activezi reteaua de prieteni si cunostinte mai influente. Ei te pot ajuta sa iti gasesti un loc de munca mai bine platit sau, poate, sa iti sponsorizeze un proiect.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te gandesti cum sa faci mai multi bani pentru siguranta ta financiara. Insa orice activitate in plus iti ia din timpul pentru familie. Esti pregatit sa faci acest compromis? Esti sigur ca merita efortul?

