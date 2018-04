Horoscop saptamanal BANI 30 aprilie - 6 mai 2018. Cum afecteaza banii Luna plina roz in Scorpion

Se incheie tumultoasa luna aprilie cu aceasta Luna plina magica in Scorpion, denumita si Luna plina roz si totodata deschide luna mai care aduce alte evenimente unice cum ar fi mutarea lui Uranus care isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, acum intrand in Taur pana in 2026.



Toate Lunile pline in Scorpion trezesc o dorinta mare de transformare si eliminare sau modificare a ce nu functioneaza pentru sufletul omului, dar cu aceasta Luna plina nevoia poate fi intensa.



Aceasta Luna plina in Scorpion va atenua o parte din acea energie intunecata si grea pe care ai simtit-o poate de la schimbarile cosmice recente produse de 4 planete retrograde: Jupiter, Mercur, Saturn si Pluto, din care toate sunt in continuare retrograde mai putin Mercur.



Pe de alta parte, incepand cu 15 mai, Uranus, marele rebel, planeta revolutiilor, inovatiilor si schimbarilor va incepe sa se amestece si sa dea peste cap felul in care intelegem securitatea si stabilitatea, in special in termeni de bani. Intram intr-o perioada lunga de fluctuatii cand vine vorba de bani – unele care se vor dovedi a fi severe – chiar si instabilitati economice mai mari si va trebui sa ne adaptam din mers si sa actionam intr-un mod concret si perseverent. Banii pot veni si pleca brusc iar gestionarea resurselor personale financiare poate fi provocatoare.



Desi mai sunt 2 saptamani pana atunci, unele zodii deja ii simt efectul.



Asadar, iata horoscopul saptamanal BANI pentru 30 aprilie – 6 mai 2018, ce iti este indicat ca sa ai mai multi bani sau sa eviti sa ti-i diminuezi :



Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Locul tau de munca zumzaie de schimbari ce vin din varful ierarhiei. Unele dintre ele sunt de rutina iar altele revolutionare pozitive. In loc sa opui rezistenta, incearca sa te lasi dus de valul acesta al unei noi energii. Poti vedea ca vei beneficia de pe urma lor la nivel financiar. Vei avea si acces la tot felul de informatii care te vor ajuta sa avansezi in viata ta profesionala.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Saptamana aceasta este vorba despre relatia pozitiva pe care o vei dezvolta intre comunicare, idei si schimbari bruste. Aceasta combinatie iti este de bun augur pentru planul financiar. Aspectele astrale afecteaza si familia, iubirea si creativitatea in timp ce tu derulezi eforturi sa iti aduci produsul sau serviciul in fata unei audiente globale. Te simti increzator in abilitatile tale, ceea ce este grozav. Esti foarte puternic acum!

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Saptamana aceasta iti aduce o binemeritata usurare pentru ca esti in stare sa fii mult mai productiv. Poti lua in calcul o mutare cu munca de acasa, ceea ce aduce mai putina distractie decat esti acum obisnuit. Intre timp, imbratiseaza schimbarea pe planul banilor ce iti intra. Planetele au un mod de a te surprinde cu schimbari in bine in termeni de rate si termene de plata.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.