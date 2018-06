Horoscop săptămânal BANI 4-10 IUNIE 2018. Prudenţă şi atenţie! Vezi de ce!

Horoscop saptamanal BANI. Din punct de vedere al banilor nostri, cum ii facem sau cheltuim, ce oportunitati sau piedici avem, saptamana 4 – 10 iunie 2018 aduce pe de-o parte o usurare a efectului lui Uranus in Taur care defineste noua noastra realitate despre bani de acum incolo timp de 8 ani, dar pe de alta parte ne solicita prudenta datorita a doua tranzite astrale noi :

– pe 6 iunie, Mercur este in patrat cu Neptun

– pe 7 iunie, Soarele este in patrat cu Neptun

Financiar vorbind, saptamana aceasta fii atent, nu specula nimic, nu iti asuma riscuri mari.

Tranzitul Mercur in patrat cu Neptun iti poate distorsiona gandirea, te poate confuza, complica discutiile sau negocierile de afaceri. Pot aparea lipse de claritate, interpretari gresite, deci fii pe faza.

Nivelul de confuzie si insecuritate adus de acest tranzit va creste daca nu suntem atenti si constienti de el.

Evita sa te certi, evita scandalurile sau atitudinea de superioritate ca tu stii si altul nu. Evita minciunile.

Protejeaza-te de oamenii prea insistenti, in special de vanzari.

Tranzitul de joi Soarele in patrat cu Neptun poate fi dur pentru ca te poate face sa simti ca ti-ai pierdut calea, sa te intrebi de ce faci ceea ce faci, ce vrei de fapt de la viata.

Neptun tinde sa iti dea peste cap simtul propriei identitati, sa nu mai ai asa multa energie ca inainte, sa te simti nesigur, confuz sau dezamagit de viata ta personala sau profesionala. Este doar un test !

Uranus este in Taur dupa 84 ani, unde va sta pana in iunie 2026. Acesta incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in domeniul banilor la fiecare zodie.

Uranus aduce o vreme a marilor treziri si schimbari cand vine vorba de bani si de cum ii obtinem si ce facem cu ei.

Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma.

Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel iar mottoul lui este „Schimba-te sau vei fi schimbat". Cert este ca la capatul acestor 8 ani, vom fi cu totul diferiti decat suntem acum.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 4-10 iunie 2018 :

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Semnul tau zodiacal indica expansiune si noroc acum, dar la fel de bine schimbare si intuitie dezvoltata pe sectorul bani. Toate indica faptul ca esti mai norocos in aceasta saptamana decat de obicei, in special pe directia finante. Astrele leaga banii de viata personala si de relatiile profesionale. Asigura-te ca ai facut sa se afle ca esti in cautarea unor planuri noi de investitii sau de ajutor pentru un nou job. Cineva cunoscut va fi in stare sa te ajute mult.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In sfarsit, in aceasta saptamana te simti energizat gratie activitatii astrale din sectorul de bani si valori. Asta va aduce unele miscari pe planul banilor tai. Daca ai dorit sa faci anumite schimbari in directia de a castiga sau economisi bani, acum este timpul sa incepi sa iti cresti eforturile in aceste directii. Trimite mai multe prezentari, participa la grupuri pe temele acestea, fa un plan de economii, mergi la workshopuri in care sa inveti mai multe despre cum sa faci bani.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta este o saptamana buna pentru tine. Iti va fi mai usor sa comunici iar cautarile de job mai bun sau negocierile de salariu vor merge mult mai usor. Daca vrei sa faci mai multi bani, nu te gandi la negativ, la ce nu merge, la ce nu reusesti sa economisesti. In schimb, gandeste-te la ce poti schimba in viata ta si in viata altora cu ce castigi acum. Ce conteaza acum sunt oamenii pe care ii atingi in viata ta, in bine, si nu ceea ce posezi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.