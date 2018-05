Horoscop săptămânal BANI 7-13 MAI 2018. Liniştea dinaintea furtunii?

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap ce inseamna banii pentru fiecare in parte. Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost acum 80 ani, respectiv in anii 1930-1940 cand au existat cele mai mari crize si revolutii financiare mondiale. Ne asteapta vremuri ... interesante, daca luam in calcul faptul ca astrologia isi bazeaza predictiile pe repetarea unor predispozitii astrale din trecut.

Uranus in Taur te intreaba "Unde nu esti liber cand vine vorba de bani ? De casa, masina, apartament, alte proprietati ?". Acum poti realiza cat de prins in capcana erai, cat de lipsit de libertate doar in numele banilor – sa ii faci, sa ii ai, sa ii strangi, sa ii posezi, sa ii cheltui, sa crezi ca ei iti aduc fericirea si libertatea. Este ca atunci cand traiesti undeva inchis cu cheia si vine Uranus in Taur, iti deschide usa larg ca sa iesi si sa fii liber ... iar tu nu vrei sau nu poti, pentru ca esti obisnuit in inchisoarea ta, muncind pentru bani ca candva sa ajungi la libertatea dorita prin ei. Visezi la libertate, ti se da libertate dar nu o poti trai pentru ca tu crezi ca ajungi la ea prin bani.

Uranus in Taur ne va soca mai intai, apoi pe durata unui numar de ani, ne va arata fiecaruia foarte clar cat de "ne-liberi" suntem cu adevarat.

De aceea, aceasta este ultima saptamana in care Uranus este in Berbec in totalitate, iar de saptamana urmatoare ce incepe din 14 mai, trebuie sa ne pregatim sa redefinim relatia cu banii.

Asadar, iata horoscopul saptamanal BANI pentru 7-13 mai 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta este posibil sa cauti o modalitate prin care sa ai si prajitura si sa o si mananci. Mintea ta munceste peste program sa te scoata din orice obligatii financiare ai avea iar Universul te ajuta sa duci lucrurile la un nou nivel. Ai grija sa verifici de doua ori toate sumele inainte sa semnezi pentru absolut orice.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Concentrarea ta saptamana aceasta este mai mult pe relatiile cu ceilalti, in special cei cu care te intersectezi permanent in viata ta profesionala si financiara. Poti vedea ca schimburile pe care le aveti sunt pline de sustinere, afectiune si chiar profitabile acum. Exista o energie creativa minunata intre voi. Dar intrucat adevarul poate fi ascuns in spatele norilor, votati sa il gasiti impreuna.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

A trecut ceva vreme de cand ai simtit ca esti platit pentru ce valorezi, dar asta se poate schimba curand. Esti starul de la munca acum, expunandu-ti talentele si abilitatile la cote maxime. Altii pot vedea in tine ce vor sa vada, aproape ca si cum esti un ecran de proiectie urias. Tu ai toata puterea sa ceri mai multi bani sau sa soliciti o promovare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.