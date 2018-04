Horoscop săptămânal BANI 9-15 aprilie 2018. Cum stai cu banii într-o săptămână cu patru evenimente astrale mari!

Exista un start dinamic favorabil multor zodii care le poate propulsa intr-o noua liga incurandu-le sa iasa in afara zonei de confort in cautarea unui mai bine mult meritat.

Banii nu sunt totul in viata dar ei sunt foarte importanti ca sa traim o viata confortabila din toate punctele de vedere. Acesta este adevarul pe care il stim cu totii.

In afara de ce facem concret pentru bani, o influenta puternica o are si contextul astral ce influenteaza fiecare zodie.

Iata cum este influentata casa banilor la fiecare zodie in saptamana 9 – 15 aprilie 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru tine, aceasta saptamana este despre relatiile tale care iti ofera o eliberare binevenita dar la fel de bine iti distrag atentia de la lucrurile serioase. Tu ai proiecte de munca ce trebuie terminate acum, asa ca trebuie sa te concentrezi pe ele si sa ai puterea sa spui celor dragi ca reiei contactul cu ei dupa ce iti faci treaba care aduce bani, altfel iti periclitezi rezultatele. Aspecte din sectorul de comunicare te fac sa ai limba ascutita si sa fii capabil sa te descurci in orice situatie financiara.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu te confrunti cu vremuri de schimbari acum. Cauti moduri prin care sa stralucesti si nu doar in viata profesionala. Este vorba de a fi recunoscut si apreciat pentru ceea ce iubesti. Exista o energie noua in sectorul de comunicare, asa ca poti vorbi mult mai usor. In acelasi timp, casa banilor si a valorilor este energizata. Dorinta este acolo iar tu esti pregatit sa faci actiuni concertate ca sa iti faci viata mult mai confortabila financiar.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca progresul tau financiar s-a incetinit un pic, insa lucrurile cu siguranta evolueaza. Ti se cere sa iti investighezi zonele unde cheltui banii pe zona familie, copii, iubire, distractie. Vei putea constata ca sumele sunt mai mari decat te-ai astepta. O gestionare mai atenta a banilor poate insemna mai multa distractie pe termen lung impreuna cu o siguranta mai mare financiara. Meriti un viitor lipsit de stres.

