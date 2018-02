Horoscop saptamanal detaliat pentru SAPTAMANA 26 februarie – 4 martie 2018. Cui ii va merge foarte bine si cine primeste vesti rele!

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Daca esti nascut sub semnul Berbecului, saptamana aceasta vei fi incarcat emotional de conversatii sau evenimente ce au legatura cu un barbat trecut de 35 ani. Acum poti sa cauti raspunsuri la intrebari ca o justificare pentru comportamentul sau atitudinea lui fata de tine.



Aceasta saptamana nu este una foarte productiva pentru tine. In curand va trebui sa iti mentii pozitia, sa salvezi ce ai obtinut si sa nu iti risipesti banii si energia pe lucruri fara insemnatate.



Vesti neplacute pot fi parte din viata ta si esti tentat sa te ambalezi in ele.



Daca lucrezi cu clienti, evita o confruntare cu ei saptamana aceasta, indiferent daca ai dreptate sau nu. Accepta opinia sau dorinta lor si incearca sa fii diplomat.



Poti vizita medicul de familie sau specialist pentru ceva ce te supara.



Vei avea experiente placuta cu copiii sau cu membrii tineri ai familiei. Poti sarbatori o onomastica a cuiva tanar, sau succesul unui copil sau adolescent din familie poate fi motiv de mandrie si de sarbatoare.



Barbatii Berbec tind sa aiba emotii pesimiste, nostalgii despre trecut sau despre oportunitati pierdute.



Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Daca esti nascut sub semnul Taurului, saptamana aceasta vei primi vesti importante sau decizii de la alti oameni, de la o institutie de stat sau juridica. Asteptarile si actiunile tale din saptamanile trecute vor primi o turnura pozitiva. Poate fi o schimbare care va avea loc incet incet sau va demara ceva mai tarziu in acest an. In aceasta saptamana, te poti bucura de bani sau de vesti bune de la o femeie ce traieste si munceste in alt oras.



Pe durata acestor 7 zile, vei putea fi surprins placut de evenimente neasteptate, intalniri sau alte experiente ce au legatura cu un barbat tanar sau un baiat.



Per ansamblu, viata amoroasa a Taurilor va avea un curs pozitiv, atat in relatiile deja existente cat si in aparitia altora noi. Orice experiente vei avea in aceste zile, accepta-le caci acestea sunt destinul tau.



Femeile tinere Taur vor avea o saptamana foarte favorabila sa calatoreasca sau sa isi dezvolte interesele financiare.



Barbatii tineri Taur vor avea o saptamana de oportunitati neasteptate si experiente care vor fi in mod special importante in vietile lor personale.



Horoscop saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Daca esti nascut sub semnul Gemeni, saptamana aceasta vei avea mai multe contacte cu prieteni ce te pot vizita acasa sau cu care te poti intalni la ei acasa. Prin intermediul lor, vei putea intalni oameni noi dar asta nu inseamna ca noile cunostinte vor avea aceeasi valoare ca vechile prietenii. Vei incerca si reusi sa fii dragut si placut cu oamenii noi intalniti in perioada aceasta.



Saptamana aceasta nu va fi doar foarte favorabila ci si foarte importanta ca sa rezolvi situatii problematice din ultima perioada.



Poate trebuie sa faci compromisuri dificile, dar macar vei scapa de o povara emotionala.



Saptamana aceasta iti este benefica pentru afacerile tale financiare si asta priveste intreaga ta familie, nu doar pe tine. Vei castiga bine si te vei astepta la si mai bine. Vei rezolva probleme financiare sau vei castiga o stabilitate importanta.



Un conflict cu o femeie mai in varsta o va incuraja sa te faca sa te simti jenat in vreun fel. Nu te lasa implicat in asa ceva, puterea e in tine.



Atentie, pentru femeile trecute de 35 de ani : evitati conflictele si tendinta de a pacali sau manipula pe altii.



