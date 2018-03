Horoscop saptamanal JOB CARIERA 5-11 martie 2018. Ce iti aduce Jupiter retrograd de joi 8 martie. Avertizari, oportunitati!

Iata ce indica configuratia astrala a fiecarei zodii despre casa planetara a jobului si carierei in horoscopul saptamanal pe aceasta tema de mare interes.

Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Abilitatea ta de a te adapta si a-i face pe altii sa se simta bine despre afacetrea ta te face o persoana influenta si la carma si control. Termina tot ce poti face acum. In curand vei vedea o eliberare de situatii dificile si incapatanate si va fi un flux mai usor de informatii si oportunitati. Este posibil sa imbini afacerea cu placerea. Altii te pot acuza ca esti numai cu capul la munca, dar nu este o problema.

Horoscop saptamanal JOB CARIERA. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Saptamana aceasta exista o energie foarte sociala care sustine relatiile pozitive cu colegii si cu superiorii. Poti fi foarte influent in orice domeniu ce implica suport logistic. Nu te teme sa faci o munca in plus ca sa termini ce ai de facut in stil mare. Multe zone care au avut probleme vor incepe sa se rezolve usor si fluent. Indicatie: fa tot ce poti ca sa termini treaba mai repede decat ti-ai planificat sau decat este programat.

Horoscop saptamanal JOB CARIERA. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta perioada este una cu energie foarte ridicata unde te poti astepta la un feedback pozitiv pentru efortul tau. Perioada te sustine sa iti faci contacte si sa stralucesti pe relatii cu clientii. Sunt necesare organizare cu grija si atentie la detalii. Trebuie sa ai claritate ce ai de facut dupa ce cineva iti copiaza metodele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.