Horoscop săptămânal SĂNĂTATE 14-20 februarie 2018. Atenţionari, avertizări, soluţii

Tine cont de configuratia astrala a saptamanii care interactioneaza in mod specific cu casa sanatatii fiecarei zodii in parte, indicand fiecare la ce e predispusa si de ce sa tina cont ca sa evite probleme de sanatate, asa cum sunt interpretate datele de pe harta astrala de specialisti astrologi internationali.

Bucura-te de o saptamana sanatoasa si ramai sanatos!

Horoscop saptamanal SANATATE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sanatatea ta iti retine destul de mult timp si energie. Daca ai o problema cronica, este nevoie sa o tratezi pentru a o vindeca. Este momentul sa revii la obiceiuri mai simple si sanatoase de alimentatie, la odihna si la relaxare, ingrediente fundamentale pentru corpul fizic ce ii permite sa fie linistit si sa isi regaseasca ritmul natural de functionare si vindecare.

Horoscop saptamanal SANATATE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Perioada ce urmeaza este foarte pozitiva pentru sanatatea ta, cu nimic esential de semnalat. Daca vrei sa urmezi noi pasi spre implinirea obiectivelor tale de sanatate, poti beneficia de pe urma yoga sau tai chi. Orice forma de miscare fizica ce include si o componenta spirituala iti va creste energia si te va face sa te simti calm si centrat. Daca o faci o practica zilnica, devii invincibil.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate te gandesti sa iti reamenajezi intreaga bucatarie sau doar parti din ea ? Daca faci asta, te vei incuraja sa iei mult mai in serios clipele de preparare a mesei. Daca creezi o atmosfera in care poti experimenta retete gustoase si sa te si simti foarte bine in acelasi timp in acest spatiu, vei fi mai inspirat sa gatesti. Doar acesti pasi in sine aduc beneficii multiple sanatatii, pentru ca tai mancare nesanatoasa si te alegi si cu clipe de stare de bine imbibate de hormonii placerii si ai fericirii.

