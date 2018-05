Horoscop saptamanal SANATATE. Cum iti afecteaza corpul marile schimbari astrale si CE AI NEVOIE

Are loc schimbarea radicala a planetei Uranus din Berbec in Taur, unde va sta aproape 8 ani, pana in 2026. Este vremea marilor treziri si trebuie sa stam cu ochii larg deschisi ca sa vedem lucrurile dintr-o noua perspectiva. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma.



Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si cu frica in acelasi timp.



Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel si ii place sa ne tina in intrebari pana la final. Ceea ce va aduce ne va face sa ramanem cu gura cascata ca rezultate. Uranus nu va revela niciodata ce are de gand pana cand chiar se intampla.



Dat fiind faptul ca Uranus isi schimba semnul la aproape 8 ani, atunci cand face marea miscare au loc si la noi schimbari majore, resimtite atat la nivel global cat si personal. Planetele care se misca incet sunt cele care aduc cele mai mari provocari.



Aspectele astrale si planetare aduc energii foarte puternice care ne afecteaza corpul permanent. Dealtfel, el este primul ce resimte tot : stres, agitatie, insomnii, ganduri, emotii provocatoare. Dureri de cap, de stomac, de intestine, de coloana sau nervi, iritabilitate, palpitatii sunt comune, pentru ca acest corp fizic in care traim este suprasolicitat si este si de o vibratie densa, joasa fata de energiile astrale de vibratie inalta ce ne cer schimbarea si adaptarea la vremuri noi. Iar schimbarile oricum nu se fac cu usurinta, deci iata noi motive de solicitare a corpului.



Iata predispozitiile fiecarei zodii dar si recomandari in horoscopul saptamanal pe sanatate:



Iata predispozitiile fiecarei zodii dar si recomandari in horoscopul saptamanal pe sanatate:

Horoscop saptamanal SANATATE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Ai avut suficienta disciplina si rigoare pana acum si te poti resimti. Chiar ai nevoie sa faci pauze miscandu-ti corpul fizic facand ceva diferit care sa iti aduca si satisfactie. Daca nu prea mergi la dans, acum poti lua in calcul acest mod placut si energic de a face miscare fie in intimitatea casei fie parte dintr-un grup. Ascultand muzica si miscandu-te in ritmul muzicii te poate face aproape sa uiti si ca faci sport si ca esti stresat.

Horoscop saptamanal SANATATE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



In perioada aceasta, partenerul sau o alta relatie semnificativa pot fi cam intorsi pe dos emotional, pe toane, iar tu ai nevoie sa nu te infierbanti si sa iti mentii starea buna. Ca un antidot, ti se recomanda sa mergi mult pe jos, sa alergi, sa faci o drumetie macar in weekend sau sa incerci sa faceti impreuna miscare in fiecare zi. Aceasta persoana, ca si tine, veti fi transformati in bine de toata energia care va mentine in forma si va face sa va simtiti fantastic.

Horoscop saptamanal SANATATE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Sa nu cumva sa fii tentat sa iti asumi riscuri inutile cand vine vorba de sanatatea ta. Risti sa exagerezi cu exercitiile fizice solicitante si te poti rani in acest proces. Sau te-ai putea eforta mai mult decat trebuie. Este nevoie sa faci pace cu tine, sa iti cunosti limitele si ritmul daca vrei sa reusesti. Sa stii ca a merge mai repede nu este intotdeauna si cel mai bun mod de a merge inainte.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.