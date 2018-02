Horoscop saptamanal SPIRITUAL 20-25 februarie 2018. Vin schimbari mari! Energia primita de SUFLET in functie de zodie

Contextul astral prezinta o aglomerare neobisnuita de planete in partea de jos a hartii, ca in poza de mai jos, in timp de partea superioara este libera de planete, ceea ce duce la un dezechilibru astral dar si schimbari energetice mari. Saturn, Jupiter si Marte pun, prin pozitia lor, o presiune mare pe anumite domenii cheie de viata ce se refera la SCHIMBARE, ILUMINARE, VALORI SPIRITUALE, DREPTATE SI LIBERTATE.



Iar asta nu e destul : 2 lorzi al hartii astrale – Saturn in Capricorn si Jupiter in Scorpion – sunt atat de aproape unul de celalalt incat pare un semn divin.



Deasemenea, si Mercur, Venus si Neptun sunt aliniate. Mercur este mesagerul, Venus indica atat bogatia personala dar si marea iubire a Spiritului pentru noi, iar Neptun vine sa sparga iluziile.



Cand toate acestea sunt puse cap la cap, rezultatul face ca saptamanile, lunile sau chiar anii urmatori sa asistam la schimbari fantastice si inimaginabile. Unele revelatii vor fi extraordinare, altele infricosatoare, insa toate aduc LIBERTATE.



Este nevoie sa se restabileasca balanta in ceea ce priveste atat abundenta oamenilor dar si in modul in care oamenii interactioneaza unii cu altii.



Horoscop saptamanal SPIRITUAL. Nu interpreta gresit: planetele nu ne pot spune viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele". Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Energia destinata tie, Berbecule, in aceasta saptamana serveste ca un catalizator care sa te mute de unde esti pe un nou drum ce iti promite multa abundenta personala si satisfactie generala de viata. In mod firesc, asta vine cu pret de platit pentru ca ti se va cere sa servesti si interesele altora. Acesta este adevaratul motiv al evolutiei pe care o vei cunoaste. Energia aceasta mai indica si nevoia de a calatori in viitorul apropiat. Fii atent la intuitia ta si la vocea interioara in aceasta saptamana, vei primi mesaje importante cu ce ai de facut.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Energia dedicata tie, Taur, iti va unda verde sau semnalul de a merge mai departe pentru ca restrictiile ce te-au tinut blocat in trecut acum sunt ridicate. Universul va folosi si trimite alti oameni spre tine ce vor contine farame de adevar pe care le vei pune cap la cap pentru viata ta. Trebuie sa simti cum sa alegi caile care te duc la succes personal mai mare si la recompense. Pastreaza-ti onoarea si integritatea orice ar fi, iti sunt calauze pentru drum.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Ai impresia ca tot ce s-a facut si tot ce s-a spus a trecut si nu mai e nevoie de nimic din trecut. Dar daca crezi asa, este ca un clopot de alarma ca gresesti. Ceva radical s-a schimbat acum, din cauza energiilor momentului, si trebuie sa fii atent mai bine la ceea ce se spune si ceea ce se face. Mai trebuie sa fii atent sa nu iti permiti sa faci ceva ce nu simti sa faci, altfel consecinta neascultarii vocii interioare te va bantui in viitor.



