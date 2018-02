Horoscop săptămânal SPIRITUAL 26 februarie-4 martie 2018. Se încheie un ciclu de 24 ani, dar şi de 165 ani! Cum este afectat sufletul

Energia acestei harti astrale are vibratia potrivita expresiei "hai sa trecem inapoi la treaba" sau "hai sa terminam ce mai avem de facut", stim cum simtim si actionam cand gandim asa. Este acel moment in care nimeni nu mai vrea sa asculte retorici inutile sau scuze, explicatii ori justificari. Lumea vrea raspunsuri, solutii si actiuni.

De ce toate acestea ? Pentru ca, din punct de vedere astral, se incheie un ciclu in interiorul unui alt ciclu. Imagineaza-ti litera mare „Y", unde Uranus este la baza literei „Y" iar Jupiter este sus dreapta literei „Y". Lui Jupiter ii trebuie aproximativ 24 ani ca sa ajunga din pozitia de sus dreapta in sus stanga a literei „Y".

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. Energia combinatiei Uranus/Jupiter de acum ne transmite ca tocmai s-a terminat un FOARTE IMPORTANT ciclu de 24 ani. Dar acest ciclu este minor fata de cel mare in interiorul caruia a avut loc miscarea de 24 ani. O data cu terminarea ciclului mic, se incheie acum si ciclul mare.

Ciclul mare a inceput in jurul anului 1850. Ne intrebam....ce se intampla atunci in lume, in tara noastra ?

Este important de constientizat pentru ca Jupiter in Scorpion este aici ca sa elibereze toate „secretele" a tot ce s-a intamplat in ultimii 165 de ani.

Vedem deja tot felul de rasturnari de situatii, demisii, concedieri, capete "cazute" la nivel de pozitii inalte de putere. Sa nu uitam ca Jupiter este planeta abundentei, a intelepciunii, a intelegerii profunde si a spiritualitatii. Ori de cate ori Jupiter este implicat, acolo este o lectie mai mare si mai inalta de invatat. Jupiter nu trece peste puterea judecatii insa lasa istoria sa fie judecatorul.

In egala masura, vine si Uranus cu contributia sa. Uranus in Berbec este aici sa aseze lucrurile o data pentru totdeauna inainte de a iesi din Era Varsatorului. Uranus in Berbec este despre a incepe totul de la inceput, de a construi un viitor mai stralucit, cu zile mai bune, cu iubire mai intensa.

Uranus este cat se poate de direct acum cu mesajul ca nu este nevoie de conflicte intre oameni, unii impotriva celorlalti, pentru ca exista abundenta nelimitata pentru toata lumea... Ca ne gasim puterea atunci cand lucram impreuna in echipa, pentru binele tuturor.... Ca oamenii nu sunt la fel, nu e menit sa fim la fel, ar fi si plictisitor altfel. Fiecare om are talentele si abilitatile sale unice si fiecare este aici ca sa imbogateasca lumea in felul sau unic.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. Din fericire, nu exista un deznodamant deja stabilit al acestei conjuncturi astrale unice, pentru ca finalul oricarei directii este determinat de propriile noastre actiuni.

Dar esenta energiei acestei saptamani sta in intrebarea daca permitem sau nu ca nebunia, iluzia lumii moderne sa cauzeze conflicte intre oameni la nesfarsit... Este ca si cum avem pretentia sa functionam cu un corp perfect sanatos si sa avansam in armonie, in conditiile in care partea stanga a corpului este in razboi cu partea dreapta.

Iar daca avem de-a face cu o boala (in engleza „dis-ease" adica lipsa de usurinta) nu este mai intelept sa gasim adevarata sa cauza si sa o eliminam?

Asta incearca aceasta harta a saptamanii sa ne spuna.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia destinata tie, Berbecule, in aceasta saptamana iti arata ca orice este posibil atunci cand iti tii ochii atintiti pe anumite scopuri si obiective. Cheia energiei este sa ai incredere si sa constientizezi ca a avea credinta este o forta reala si activa in viata ta. Toate planetele aglomerate in casa ta 12 sunt aici ca sa iti releve puterea Sinelui tau Inalt care te calauzeste catre mai multa iubire si pace in cele mai practice si prospere moduri. Fii un lider puternic inspirational!

Horoscop saptamanal SPIRITUAL. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia dedicata tie, Taur, iti arata ca secretul succesului tau viitor depinde de disponibilitatea ta de a imbratisa propria ta individualitate si de a te lasa calauzit de vocea ta interioara. Asta nu inseamna sa fii rebel si incapatanat, aderand la anumite idei cand faptele si datele arata opusul. Toate planetele din casa ta 11 sunt aici sa iti arate sa fii macar dispus sa investighezi puncte de vedere diferite. Multe schimbari sunt pe drum !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.