Horoscop saptamanal spiritual Astrostyle 5-11 februarie 2018. Ce aduce Luna pentru sufletul tau, in functie de zodie

Horoscop saptamanal spiritual. Sufletul are un drum al sau, indiferent ce incearca mintea sa iti transmita prin ganduri de o vibratie nu tocmai inalta si emotii ca ingrijorare, frica, agitatie, descurajare, iritare, nerabdare, gelozie, razbunare, frustrare, vinovatie, victimizare, anxietate.



Horoscop saptamanal spiritual. Contextul general al saptamanii

Ziua indragostitilor din 14 februarie, Valentine’s Day, este la distanta de o saptamana. Ai intrat deja in dispozitia specifica acestei perioade, cu inimioare in toate magazinele si cu chef de iubire ? Indiferent unde te situezi in raport cu Cupidon in aceasta saptamana, sa stii ca patratrul de luna din Scorpion de miercuri 7 februarie iti va infierbanta si tie sangele. Chiar si cei mai cinici se vor surprinde aruncandu-si un ochi la o lumanare parfumata, o perna confortabila, ciocolata artizanala sau un ursulet de plus. Nu este nevoie insa de o zi anume ca sa simti emotia iubirii. Seductia este o forma de arta sacra, ea sta la baza vietii in sine si a evolutiei ei. Ea incepe cu a te simti ca o sirena in propria-ti piele, a te valoriza, a te pretui asa cum vrei sa fii pretuit de celalalt. Iar aici nu este vorba de a face actiuni noi ca o dieta dura sau exercitii fizice ca sa arati de vis. Sufletul infloreste atunci cand tu te pretuiesti exact asa cum esti acum. Simte-te minunat cu mici lucruri care bucura sufletul, cum ar fi un ulei esential la baie, sa dansezi, sa canti, sa privesti lucruri frumoase de arta si moda, sa porti haine de foarte buna calitate, toate ca sa iti trezesti simturile. Trateaza-ti fiecare linie a corpului ca fiind sacra.

Pe 10 februarie, arzatoarea Venus intra in Pesti unde se intalneste cu Neptun si vor fi acolo pana pe 6 martie. Pentru noi toti asta inseamna ca vom fi plini de farmec mai mult ca oricand. Ne vor incanta mai mult pahare cu trandafiri pe ei, vom vedea un vers de poezie in orice loc. Acest context astral va spori o renastere artistica si romantica dar va trebui sa ai un ritm mai lent daca vrei sa o savurezi si sa te bucuri de ea. Fa-ti timp pentru o meditatie, sa visezi cu ochii deschisi si sa cochetezi cu muza. Asa vei lasa sufletul sa preia conducerea, sa fii intr-o stare de receptie in fata Universului, cu inima larg deschisa acestei energii creatoare.

Partea mai putin placuta a lui Venus in Pesti este ca ii face pe oameni prea nerealisti si visatori, ceea ce este bine daca scrii un cantec sau o poezie dar nu e la fel de bine daca vrei sa alegi un partener potrivit din mai multe variante, de exemplu. Lasa-ti si mintea rationala sa joace rolul ei in perioada aceasta.

Venus face ca si rutinele zilnice sa devina ritualuri incarcate de magie.

Horoscop saptamanal spiritual. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca nu ai reusit sa faci loc in programul tau ocupat pentru timp sexy de ceva vreme, ei bine, miercuri 7 februarie, patrarul de luna din Scorpion si casa 8 erotica a ta te vor asista. Fie ca ai muncit ore suplimentare exagerat de mult, ai stat cu o gripa neplacuta sau nu ai avut partenerul potrivit, lucrurile acum se pot schimba pentru tine cat ai bate din palme. Dar trebuie sa iti faci si tu partea ta, Berbecule ! Opreste-te din munca la o ora potrivita, imbraca-te in ceva care te face sa te simti irezistibil, reconecteaza-te cu simturile tale. Cuplurile au un avantaj acum dar tot trebuie sa te sincronizezi cu partenerul la timpul dedicat relatiei. Si cei singuri primesc un mare ajutor cosmic dar viata ta amoroasa este in mainile tale. Incepand de acum, trateaza-te ca pe o bomba sexy asa cum si esti! Asa cum se spune, daca tu ai grija de corpul si de mintea ta, si ele vor avea grija de tine. Iti prinde bine o hrana de calitate, odihna, hidratare, ca sa stralucesti la propriu. Si nu uita de acele detalii care fac viata mai delicioasa zi de zi, de la texturile care iti ating pielea, haine, asternuturi, paturi, pana la mirosurile in care te inconjori. Daca esti intr-o relatie mai neclara, acest patrar de luna te ajuta sa deschizi un dialog care va poate realinia viziunea comuna despre iubire, spre bucuria sufletelor voastre care se hranesc efectiv din energia iubirii.

Horoscop saptamanal spiritual. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai mai multa putere intr-o anumita relatie decat crezi, Taurule! Iar miercuri, 7 februarie, patrarul de luna din Scorpion si casa ta a parteneriatului te ajuta sa reajustezi orice balanta dezechilibrata. Chiar si in cele mai solide uniuni, lucrurile pot scapa de sub control pe aspecte care au devenit nepotrivite. Dar din clipa in care ai devenit constient de ceva ce nu mai rezoneaza bine, depinde de tine sa faci ceva in acest sens. La jumatatea saptamanii ia o pauza si revizuieste o conexiune, fie ca este vorba de un prieten foarte drag, de un asociat, de un sef sau de un coleg important pentru tine. In general, esti o persoana foarte rabdatoare dar cand aceasta rabdare se epuizeaza, temperamentul tau explodeaza. Pana la urma, noi suntem cei care ii invatam pe oameni cum sa ne trateze. Daca ai jucat si tu un rol sustinand un comportament nepotrivit, fie permitandu-l fie ignorandu-l, tot tu ai un rol sa schimbi asta. Pasul urmator? Opresti dinamica acestei relatii. Dar cand abordezi cealalta persoana, nu sari la el ca un taur furios. Verbalizeaza ce apreciezi mult la relatia voastra si spune ce ai avea nevoie mai mult ca si comportament – in loc sa ataci, sa judeci si sa critici. Asta va schimba totul ca prin magie. Iar daca totusi nu se va schimba nimic, macar aceasta abordare si acest exercitiu de relationare te va lasa cu mult mai mare claritate si incredere in tine si in optiunile pe care le stapanesti in relatia cu oamenii.

