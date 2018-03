Horoscop săptămânal SPIRITUAL. Mercur agită zona comunicării. Cum te afectează, în funcţie de zodie

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL Conjunctura generala

Situatia astrala a saptamanii este foarte bine reflectata de imaginea de mai jos. Cu o Luna in descrestere ce urmeaza a fi Luna Noua pe 17 martie, cu trei planete in Berbec si cu un Jupiter deja in miscare retrograda pana in iulie, ar parea ca sunt suficiente evenimente astrale pentru o conjunctura ce ne da noi energii si mesaje spirituale pentru fiecare zodie.

Dar Mercur este cu aproape 20 grade inaintea Soarelui acum.

Si aici este unde incepe cu adevarat zona de pericol pentru ca mintea oamenilor goneste asa de mult inainte spre ce urmeaza sa se intample in viata lor incat pierd din vedere ce li se intampla aici si acum.

Mercur este cea mai mica planeta a sistemului solar si cea mai apropiata de Soare in general. Mercur are un rol foarte important pentru oameni, el reprezentand felul in care gandim. In functie de unde se afla ca pozitie, el activeaza anumite tipologii de ganduri pe care oamenii le ruleaza despre viata lor.

In aceasta saptamana, Mercur activeaza o agitatie in zona comunicarii si a transportului. El creaza acea mentalitate de "hai, grabeste-te odata !" care poate duce la tot felul de greseli mentale. De aceea este important sa iti dedici suficient timp ca sa fii sigur ca faci lucrurile bine, ca stii ce vrei sa faci cu adevarat. Daca nu esti sigur despre ceva, atunci mai bine astepti sau vorbesti si ceri instructiuni mai clare, ca sa eviti agravari viitoare.

Aceasta este o saptamana cu un aer mai practic si focusul este sa obtinem rezultate concrete si sa evitam ca doar sa ne agitam fara a obtine niciun rezultat. Pe masura ce saptamana avanseaza, vibratia devine mult mai sociala si va avea mai multa usurinta si spirit liber in ea.

Evita sa te lasi prins in conversatii adanci, grele si foloseste timpul ca sa te bucuri de viata ca un copil.

Fiind o saptamana cu accent mai mare pe comunicare, pot aparea tensiuni din cauza ignorarii dorintelor sufletului propriu dar si al altora. Daca ramai treaz si atent si iti verbalizezi punctele de vedere intr-o maniera nonconflictuala, lucrurile vor iesi bine pentru binele suprem al tuturor.

Mentine credinta activa! Zilele bune sunt pe drum!

Horoscop saptamanal SPIRITUAL BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia spirituala pentru Berbec te muta intr-un ciclu nou foarte prosper. Jupiter retrograd iti arata ca inca sunt aspecte emotionale sau personale de rezolvat, dar dupa aceea totul este limpede la orizont. Acum trebuie sa te focusezi mai mult pe calitate decat pe cantitate. Aceasta energie functioneaza asa cum se invarte limba orelor la ceasul de mana, aparent nici nu vezi cum se misca pentru ca are miscari asa de precise si fine. O harta foarte buna pentru sufletul tau!

Horoscop saptamanal SPIRITUAL TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia spirituala pentru Taur este aici sa iti reaminteasca ca tot ce s-a intamplat in trecut a fost asa pentru ca tu sa ajungi acum aici la acest moment, atat cu tot ce a fost bun sau rau. Cu toate planetele din casa ta 12, poti avea tendinta sa fii prea aspru cu tine. Acum totul este despre a intelege si invata lectiile, a face ajustari si a merge mai departe. Este mult destin bun pentru tine implicat in aceasta energie asa ca nu iti asuma riscuri inutile.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energia spirituala pentru Gemeni are un element minunat de libertate care incepe sa straluceasca si sa aduca multe vise si sperante in realitati solide. Nu este o vibratie de genul instantanee actiune-reactiune, de fapt pot fi chiar unele intarzieri din cauza lui Jupiter retrograd dar nu poti permite niciunei circumstante sa iti zdruncine credinta implinirii a ce iti doresti. Aceasta energie spirituala te va muta pe un nivel mai inalt de vitalitate si bucurie. Nu este simplu dar se merita din plin!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.