Horoscop: Scorpii cu diplomă. 3 zodii de femei rele şi răzbunătoare

Scorpion

Nemiloasa. Asa poate fi descrisa intr-un cuvant nativa Scorpion. E suspicioasa fiindca e convinsa ca toata lumea are ceva impotriva ei, ca mereu incearca cineva sa ii faca un rau. Ii place sa umileasca, sa te faca sa te simti inferior doar pentru a-si hrani orgoliul. Iar daca cineva indrazneste sa o contrazica trebuie sa se astepte la replici acide. Este extremista si nu face niciodata compromisuri, in schimb se razbuna cumplit!

Pesti

Persoana nascuta in zodia Pesti este manipulatoare. Prin atitudine, prin cuvinte. Lasa impresia ca este blanda si ca are doar intentii bune, dar in realitate este o scorpie atunci cand se enerveaza. Ataca violent fara sa se gandeasca la faptul ca poate rani. In acele momente iese la iveala egoismul sau. Face pe victima pentru ca nimeni sa nu banuiasca planurile diabolice de razbunare pe care le ticluieste in amanunt.

Taur

Razbunarea ii face placere. Nu pentru ca e rea prin definitie, caci are si partea sa buna, ci pentru ca e tentata sa se victimizeze si atunci are nevoie de un mod prin care sa isi recladeasca orgoliul ranit. Este capoasa, lipsita de orice ratiune si logica. In relatii, este posesiva si foarte geloasa si nu iarta niciun pas gresit. Invidia este, probabil, unul dintre marile sale pacate, iar de aici pana la a-si trada prietenii e doar un pas.