Horoscop Scorpion. Totul despre barbatul Scorpion. Totul despre femeia Scorpion

Afla aici cum influenteaza zodia Scorpionului celelalte zodii.

Horoscop Scorpion. Despre zodia Scorpion



Al optulea semn al zodiacului



Semn: Apa



Element: Fix



Energie: Yin



Conducator planetar: Pluto, Marte



Polaritate: Negativ



Motto: Eu doresc



Piatra: topaz, opal



Culoare: rosu



Parti de corp guvernate de Scorpion: Organe genitale, sistem reproducator, aparat urinar



Cuvinte cheie despre Scorpion: pasional, curajos, energic, incapatanat, prieten de nadejde.

Horoscop Scorpion. Caracteristici generale



Semn de Apa, Scorpionii iubesc sa experimenteze si sa exprime emotii. Emotiile sunt foarte importante pentru ei si sunt destul de directi. Totusi, pastreaza si secrete pe care cu greu le poate descoperi cineva.



Scorpionii sunt curajosi, calmi, cu un look misterios. Ba chiar pot parea mai in varsta decat sunt in realitate. Sunt lideri excelenti, foarte dedicati muncii lor.



Nativii acestei zodii nu suporta minciuna si falsitatea. Simt imediat cand cineva incearca sa le ascunda ceva si devin suspiciosi. Nu se lasa pana cand nu descopera un secret, un adevar, indiferent ce i-ar costa.

Horoscop Scorpion. Dragoste, prieteni si familie



Semn de Apa, Scorpionul se adapteaza foarte repede la mediul in care se afla. De aceea isi face foarte usor prieteni noi. Mai mult, ii place sa fie inconjurat de oameni multi si de prieteni.



Sinceritatea si corectitudinea ii fac pe Scorpioni unii dintre cei mai buni prieteni ai zodiacului. Sunt persoane cinstite si loiale, iubitoare si generoase. Este imposibil de linistit un Scorpion aflat in durere, insa va reusi sa-si gaseasca resursele pentru a-si reveni.



