Horoscop SPIRITUAL 20-25 martie 2018. Ce lecţie are spiritul tău de învăţat în funcţie de zodie

Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport sau comunicare, incluzand aici masini, computere, electronice. In mod ideal, aceasta energie functioneaza cel mai bine cand ai un plan foarte clar si este intotdeauna bine sa ai un plan de rezerva, in caz ca este nevoie.

Saturn si Lilith sunt aliniate perfect acum ceea ce aduce un puternic element de karma. Trebuie sa dai drumul la ceva de care esti atasat, de la o idee la o posesiune iar satisfactia iti va fi pe masura. Este ca atunci cand erai copil si atingeai un alt nivel si era firesc ca trebuie sa mergi mai departe fara sa cari dupa tine tot ce tinea de nivelul anterior si ti se parea firesc sa fie asa.

Soarele si Chiron in conjunctie au un element puternic de noi inceputuri la randul lor, care te poate trimite intr-un directie noua in care trebuie sa impartasesti ce intelepciune ai dobandit pana acum din experientele, ranile si durerile tale traite pe drumul vietii. Energia lui Chiron aduce o vindecare interioara care vine din a face pentru altii si a-i ajuta pe altii sa atinga un nivel mai inalt decat ai putut tu.

Cu acest tip de aliniament ce are loc la intrarea in zodia Berbec, se vede ca intram cu totii intr-o perioada de crestere personala si activitate fizica mai mare.

Este o saptamana pentru care merita sa astepti un an intreg. Viata in sezonul Berbecului este absolut extraordinara. Nici iernile nu sunt rele, pentru foarte multi oameni fiind chiar preferabile, insa de indata ce vine primavara cu energia renasterii, viata chiar merita traita.

Pentru suflet, cea mai infloritoare perioada este cu adevarat primavara.



Horoscop saptamanal SPIRITUAL BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Spiritul tau se pare ca te impinge sa faci mai multe actiuni pozitive ca sa iti securizezi un viitor prosper. Fa tot ce poti acum, nu amana. Casa si familia joaca un rol important pentru satisfactia sufleteasca pentru ca ei se uita spre tine sa fii suportul pe care ei se pot baza si tie iti place acest lucru. Planetele casei 1 sunt indicatori puternici pentru succes, deci ai incredere in instinctul tau si urmeaza-l prin actiunile pe care le simti a fi bune.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Spiritul tau te indeamna sa nu lasi nicio urma de negativitate sa iti intunece credinta si sa continui sa faci cu incredere ceea ce stii cel mai bine sa faci. Universul iti pregateste ceva bun in culise acum. La momentul potrivit si la locul potrivit totul se va lega, in special financiar. Toate planetele din casa 12 se vor alinia cu Uranus si de atunci stai sa vezi vremuri bune pentru tine.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Spiritul tau te confrunta in continuare cu tema "obiceiuri vechi versus obiceiuri noi". Pe masura ce lucrurile merg din ce in ce mai bine pentru tine, este mai usor sa lasi garda jos asumandu-ti ca acest ciclu dureaza la nesfarsit insa nu este asa. In caz ca lucrurile nu merg asa cum le-ai planificat sau ceva da gres sau ceva pe care te bazezi nu mai este acolo, sa stii ca exista un plan de rezerva pentru binele tau pregatit de calea sufletului. Sunt schimbari la orizont pe care le vei gestiona bine!

Horoscop saptamanal SPIRITUAL RAC (22 iunie – 23 iulie)

Spiritul tau pare ca te provoaca saptamana aceasta cu acel tip de energie pe care il simti cand credeai ca totul iti este foarte clar si te descurci in orice si vine Universul si iti arunca o provocare. Emotiile tind sa iti fie foarte puternice deci ramai cat mai ocupat cu putinta ca sa nu supra rationalizezi si sa nu cazi in ganduri negative. Daca treci prin ce treci, inseamna ca poti duce si spiritul are nevoie de aceasta experienta.

