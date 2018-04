HOROSCOP: Topul zodiilor mincinoase

Berbec: în conflict cu propria-i persoană

Nativul Berbec este agitat şi greu de stăpânit, din pricina impulsivităţii sale înnăscute. Minte fără să stea prea mult pe gânduri atunci când are interes. Uneori, ajunge să regrete, dar nu are curajul de a spune adevărul, aşa că se complace în minciună. Cu ajutorul ei, reuşeşte să iasă din multe situaţii dificile, dar pe termen lung neadevărurile îi pot afecta serios imaginea. Câteodată, îi dezamăgeşte pe cei din jur cu comportamentul său, chiar dacă poate are şi intenţii bune. Nu este un om rău la suflet şi nici cinic, dar este convins că minciuna e calea cea mai uşoară prin care obține ceea ce vrea, fără să rănească pe nimeni. În viziunea lui, nu e nimic greșit a omite câte ceva, pe ici, pe colo. Cum îţi dai seama că te minte un nativ Berbec? Privirea îl trădează.

Gemeni: manipularea, o aventură

Nativul Gemeni gândeşte una, dar face alta. Nu se poate decide în ce direcţie s-o ia şi nici nu ştie ce i se potriveşte. În relaţiile amoroase, minte cel mai mult, asta din cauza firii sale duale și pentru faptul că îi place să se joace cu mintea celuilalt. Pentru el, minciuna este un joc, un exercițiu de inteligență, un mijloc – inocent, crede nativul – pentru a-și atinge scopul

