HOROSCOP URANIA 27 octombrie - 2 noiembrie 2018. Ora de iarnă aduce probleme pentru multe zodii. Previziuni complete

HOROSCOP Urania pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2018. Mercur va intra în zodia Săgetătorului. Venus se va întoarce în zodia Balanței

HOROSCOP Berbec

Între 27 octombrie și începutul zilei de 29 octombrie, nativii pot să se exprime liber și cu spontaneitate; ei pot fi convingători, persuasivi și expresivi. Deplasări, agitație cotidiană, nevoia de a fi prezenți, în mai multe locuri, într-o perioadă scurtă de timp, de unde și permanenta grabă „contra cronometru' pentru a onora toate întâlnirile. Între 29 octombrie, după ora 01:27′, și zorii zilei de 31 octombrie, preocupări casnice; relații de familie care le pun Berbecilor răbdarea la încercare sau care reprezintă obligația acestora de a susține unul sau mai mulți membri de familie prin intervenția lor energică în chestiuni pe care părinții sau rudele nu sunt în stare să le ducă la bun sfârșit. Între 31 octombrie, după ora 04:42′, și dimineața zilei de 2 noiembrie, sectorul afectivității va clocoti de dorințe, de impulsuri, de aspirații: chef de aventură, de sport, de mișcare, de distracție intensă, bazată pe consum de energie și senzații tari dar și destul de multe excese. Pe 31 octombrie, Mercur va intra în zodia Săgetătorului, ceea ce le va da o frumoasă deschidere spre tot ce înseamnă „străinătate', relații cu persoane și instituții „din afară', corespondență oficială, succes în folosirea limbilor străine, participarea la congrese, conferințe, reuniuni internaționale, deplasări în interes de serviciu. Tot pe 31 octombrie, planeta Venus, aflată în mers retrograd, va reveni în zodia Balanței și va readuce în actualitate problemele parteneriale nerezolvate în timpul tranzitului Micului Benefic prin acest sector cu niște săptămâni în urmă, ceea ce va permite, până la 2 decembrie a. c., reluarea dialogurilor sau a negocierilor. Din 2 noiembrie, după ora 07:48′, chestiuni administrative, nevoia de a se concentra la locul de muncă pe chestiuni care nu entuziasmează (revizuiri, corecturi, repararea unor greșeli). Discrete tulburări digestive.

HOROSCOP Taur

Între 27 octombrie și începutul zilei de 29 octombrie, dialoguri pe teme bănești, nevoia de a se informa, de a se consulta. Între 29 octombrie, după ora 01:27′, și zorii zilei de 31 octombrie, etapă a discreției și a reflexiei. Taurii trebuie să fie atenți la tot ceea ce se petrece și mai ales la ceea ce se spune în prezența lor, pentru că unele afirmații pot conține informații, indicații necesare sau avertismente privitoare la oameni și împrejurări față de care trebuie să fie prudenți. Ecou afectiv al unor dialoguri cu frații sau cunoscuții ocazionali care le provoacă amărăciune, regrete sau tristețe. Între 31 octombrie, după ora 04:42′, și dimineața zilei de 2 noiembrie, nevoia de a fi sau a deveni autoritari în relațiile de familie unde s-a instalat confuzia și neînțelegerea corectă a unei situații. Pe 31 octombrie, Mercur va intra în zodia Săgetătorului, semn în care va rămâne până la 1 decembrie a. c., ceea ce va declanșa un (lung) șir de dialoguri pe teme bănești, de posesie a unor bunuri, de acordare a unor avantaje mai ales sub aspectul rezolvării lor corecte, din punct de vedere legal sau juridic. Tot pe 31 octombrie, planeta Venus, aflată în mers retrograd, va reveni în zodia Balanței, ceea ce va reprezenta, până pe 2 decembrie a. c., un binevenit patronaj al Micului Benefic care va permite găsirea ori schimbarea unui loc de muncă, soluționarea unui litigiu salarial, o avansare, etc. Context astral favorabil pentru vindecări sau recuperări prin tratamente blânde. Din 2 noiembrie, după ora 07:48′, accentuată nevoie de stabilitate și ordine în sentimente, refuz al exceselor. Sectorul relațiilor parteneriale continuă să funcționeze stringent, apăsător și restrictiv. Unele persoane, născute în acest semn zodiacal, se vor lupta, în continuare, pentru afirmare în profesie, păstrarea unei funcții ori contracararea unor evenimente imprevizibile, destabilizatoare.

HOROSCOP Gemeni

Între 27 octombrie și începutul zilei de 29 octombrie, perioadă destinsă; Gemenii vor fi în elementul lor, vor fi comunicativi, interesanți, simpatici și inventivi. Ei vor avea energie și inițiativă în chestiunile care țin de idei, idealuri și meserie. Între 29 octombrie, după ora 01:27′, și zorii zilei de 31 octombrie, atitudine cumpătată în fața impulsurilor de moment care i-ar împinge să facă cheltuieli ce nu vor fi necesare în acel moment. Între 31 octombrie, după ora 04:42′, și dimineața zilei de 2 noiembrie, capacitate de a se impune în situații care presupun un înalt nivel de performanță personală, școlară. Cei care sunt maturi și au experiență vor aborda autoritar temele delicate sau chestiunile de strategie în activitatea profesională; în cazuri particulare, confruntări drastice, cu ecou în opinia publică ori cu impact major asupra unui grup care cade sub incidența evenimentelor în care, un Geamăn preia frâiele discuției, ale conflictului sau are inițiative temerare pentru a se ieși din impas. Pe 31 octombrie, Mercur va intra în zodia Săgetătorului și, până la 1 decembrie a. c., va dinamiza sectorul relațiilor parteneriale susținând, în chip util, constructiv și chiar original, demersurile legate de o negociere, o împăcare, o abordare de afaceri, un litigiu. Noroc de la martori prin depozițiile acelora ori de la documentele care pot acredita un punct de vedere care le va susține cauza sau îi va disculpa. Tot pe 31 octombrie, planeta Venus va reveni în zodia Balanței, semn în care va rămâne până la 2 decembrie a. c., și va alimenta cu blândețe și tandrețe sectorul relațiilor sentimentale, de unde și șansa împăcărilor sau a limpezirii relațiilor sentimentale tulburate în ultimele săptămâni. Posibilitatea de a spune și a face ceea ce trebuie pentru netezirea relațiilor dintre părinți și copii. Din 2 noiembrie, după ora 07:48′, probleme de interes gospodăresc.

