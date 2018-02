Horoscop Vărsător: Sfaturi pentru părinţi cu copil Vărsător. Caracteristici ale părintelui Vărsător

Afla cum sunt copiii dar si parintii care sunt nascuti in zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti.

Horoscop Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Horoscop Vărsător: Copilul născut în zodia Vărsătorului: Un alt fel de tobe

Copilul născut în zodia Vărsătorului merge după ritmul lui. Tobele lui au un alt ritm care pare străin de al celorlalţi. Tocmai de aceea îi va surprinde pe cei din jurul lui cu inventivitatea şi originalitatea sa. Copilul Vărsător este extrem de sociabil şi îşi face foarte uşor mulţi prieteni, din toate clasele sociale.

Copilul Vărsător este atras de diversitate şi de experienţe noi. Îi pot plăcea mâncărurile neobişnuite, pe care alţi copii nici nu fi tentaţi să le guste. Poate petrece ore întregi în camera lui încercând să descopere noi "tehnologii" sau meşterind diverse.

Cea mai mare nevoie a copilului Vărsător este LIBERTATEA, tocmai de aceea părinţii n-ar trebui să-l încorseteze şi să-i lase tot spaţiul şi autonomia de care are nevoie. Dacă nu i se permite să se desfăşoare, va deveni rebel, încăpăţânat şi chiar depresiv.

Copilul Vărsător va vrea să se îmbrace singur de la vârste foarte mici, şi chiar trebuie încurajat să facă acest lucru. Are nevoie de multe cărţi care să-i satisfacă nevoia de nou şi multe obiecte cu care să-şi demonstreze capacităţile creative (creioane colorate, carioci, hârtie etc.). Pentru că are o gândire creativă şi analitică, va deveni în curând persoana care rezolvă problemele în familie.

Te va surprinde cu modul lui de gândire şi trebuie să fii deschis, pentru că este un mic geniu. Mai sunt şi copiii care vor găsi mai greu drumul spre a-şi exprima genialitatea, însă şi-o vor găsi, cu siguranţă. Trebuie doar să-i acorzi încrederea necesară.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.