Horoscop WEEKEND 1-3 iunie 2018. Ce ne trimite Lună în Capricorn să facem?

Luna isi continua traiectul de 28 zile, astfel incat weekendul 1-3 iunie marcheaza nu doar startul oficial al sezonului de vara 2018 dar si aproape 3 zile cu Luna in Capricorn si in descrestere de luminozitate. Ne asteapta treaba serioasa de facut, doar este vorba de Capricorn!

Datorita apropierii sale de Pamant, acest astru ceresc are cea mai mare influenta asupra oamenilor. Conform astrologilor, Luna seteaza starea emotionala a pamantenilor pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Ce inseamna pentru noi cand Luna este in Capricorn?

Cand Luna se muta in conservatorul semn al Capricornului pentru aproximativ 3 zile, de vineri 1 iunie pana duminica 3 iunie, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general.

Atunci cand Luna trece prin Capricorn, suntem mai seriosi si avem intentii mai clare. Ne este greu ca doar sa stam sa vedem ce se intampla. Vrem sa fim productivi pe ceva ce are insemnatate pentru noi. Cand Luna este aici, aceasta stare de determinare emotionala poate fi aplicata asupra oricarei activitati, indiferent de natura sa.

Capricornul este un semn care inseamna treaba serioasa de facut ! In loc sa ne preocupam pe satisfactiile pe termen scurt, vei fi mult mai inclinat sa sapi si sa fii concentrat pe obiectivele tale de viata de termen lung.

Emotiile trec acum pe planul doi. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricorn. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

Pe durata acestui tranzit, vei putea descoperi ca ai o dorinta crescuta pentru succes profesional.

Vestea buna este ca acest harnic semn de pamant iti da si determinarea de a obtine ceea ce iti pui in vedere. Capricornul este un lider innaescut asa ca poti sa te trezesti sa fii voluntar in a coordona un mare proiect la munca. Poti simti si nevoia iminenta de a incepe sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

In aceste zile, sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii, deoarece capacitatea de empatie si sensibilitate la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ.

In zilele Lunii in Capricorn, nu suntem inclinati sa avem prea multa mila nici cu noi insine dar nici cu altii.

Iata horoscopul de weekend 1-3 iunie sub Luna in Capricorn:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca un preot catolic isi marturiseste un pacat, el poate fi iertat doar de catre Papa. Tine-ti secretele si secretele altora in siguranta si usile se vor deschide cu conversatii de calitate si cu relatii menite sa iti dea un mesaj de descifrat. Modelele vechi dupa care ai trait vor avea sansa sa se transforme si vei pasi cu credinta, facand ceva nou si diferit. Ideile continua sa curga, avand mintea deschisa si setata sa primeasca si sa dea informatiile necesare. Intelegeri profesionale se dezvolta rapid si vei vedea in sfarsit cum totul se aseaza asa cum trebuie in puzzleul mare al vietii.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Universul imi raspunde cu un zambet

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Emotii extraordinare plutesc in jurul tau si in tine si ajung la suprafata ca sa fie recunoscute. Incearca sa separi modelele de familie si informatia negativa pe care o primesti din lumea exterioara inainte sa sari la concluzii si sa iei decizii care sunt menite sa te protejeze in loc sa iti deschida inima spre lumea din afara si tot ce are ea de oferit. Fii curajos. Acum este unul din acele momente in care controlul va cadea si este minunat sa te abandonezi si sa vezi unde te duce destinul. De indata ce aduni tot ce ti se ofera, vei metaboliza ce se intampla mult mai repede decat credeai.

Afirmatia weekendului pentru Taur : Imi mentin inima deschisa ca sa simt calea de urmat

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Actiunile si curajul tau sunt cele care te ajuta sa vezi rezultatul final al ultimelor tale eforturi. Vei sari fara ezitare in confruntari in lumea ta sociala si cu oameni care nu ti-au vazut niciodata adevarul tau intern oricat de mult te-ai straduit sa ii faci sa te cunoasca cu adevarat si cate compromisuri ai facut ca sa le corespunzi. Clar, pozitia ta in lume se probeaza prin fapte. Vorbeste mai putin, cu exceptia momentelor in care esti in relatii intime care te sustin. Daca nu primesti destul suport pentru nevoile tale autentice si ale copilului interior, poate ca este momentul sa dai drumul oamenilor si relatiilor care te tin inlantuit intr-o minciuna.

