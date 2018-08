Horoscop weekend 10-12 august 2018. Weekend de foc, cu ultima eclipsă solară şi Lună nouă în Leu! Ştii ce înseamnă pentru tine?

Eclipsele vin intotdeauna perechi si in rare ocazii precum aceasta vara putem avea 3 la rand.

Asta se intampla doar atunci cand Cosmosul este decis sa ne determine neaparat sa ne schimbam anumite cai si, chiar acum, nu ne mai retine cu nimic. Sezonul eclipselor verii – iulie si august 2018 – a fost cel putin dramatic pentru multa lume.

In timp ce eclipsele lunare cum a fost cea sangerie de Luna plina din 27 iulie, elibereaza multa energie stagnanta veche, eclipsele solare si Luna noua, cum este si cea de sambata 11 august, ne pune multa energie noua pe calea noastra ca sa ne ajute sa ne deblocam si sa initiem ceva nou.

Daca vrei sa faci schimbari in viata, acum este momentul!

Desigur, ai putea simti rezistenta la schimbare, nesigurantele tale pot iesi la actiune. Dar daca frica este cea care te impiedica sa mergi dupa ceea ce vrei, tot ea este forta de care ai nevoie sa darami zidul dur al rezistentei si sa construiesti o noua cale. Acum chiar este momentul sa iti asculti inima. O noua realitate se contureaza pentru toata lumea. Este important sa ai si tu ceva de spus in ea ! Sigur ca este o zbatere, cu asa de multe cuadraturi pe cer acum (Marte-Uranus, Venus-Saturn, Saturn-Chiron, Mercur-Jupiter). Dar este exact ce ai nevoie ca sa faci acea schimbare.

Eclipsa de Soare in Leu din 11 august iti da puterea sa dai startul unei vieti mai creative si mai bucuroase, sa deschizi geamul, sa dai draperiile la o parte si sa lasi Soarele sa intre.

Ea este un stimulator puternic de incredere!

Dramatica si impunatoare, te inspira sa dai la o parte temerile si retinerile ce te-au tinut in spate mult timp.

Soarele si Luna sunt in conjunctie cu Mercur retrograd si el in Leu si in cuadratura cu Jupiter, deci vei fi in stare sa iti faci planuri ambitioase ! Cuvintele mari nu sunt suficiente. Acum este timpul sa plantezi semintele unei noi vieti intr-un domeniu dorit de inima ta.

Cu Mercur fiind retrograd care e in conjunctie cu aceasta eclipsa, nu ai inca toate informatiile de care ai nevoie si probabil ca mergi pe orbecaite, dar aceasta ESTE sansa ta fara indoiala. Fii curajos! Doar abtine-te sa semnezi documente pe care nu le mai poti reverifica mai tarziu. Aspecte vechi, frici, ambitii, ies din umbra si vin la lumina acum. Ai putea regandi o situatie si sa ai parte de un nou start sau sa cureti panza de paianjen de pe inima ta.

Tot acum poti primi o a doua sansa la fericire cu o persoana sau un proiect din trecut.

Foloseste urmatoarele doua saptamani incepand cu 11 august ca sa plantezi semintele pe care le doresti crescute in ceva nou si bun in viata ta.

Ce s-a intamplat in ultimii doi ani din viata ta?

Aceasta eclipsa este cu atat mai importanta cu cat este ultima eclipsa solara in Leu, inchizand un ciclu de doi ani de eclipse in Leu-Varsator. Aceasta ultima eclipsa va culmina cu raspunsuri la ceea ce ti-a animat viata in ultimii doi ani: Ce s-a intamplat in ultimii doi ani ? Ce schimbari s-au intamplat in viata ta?

Aceasta eclipsa este legata si de eclipsa solara din 31 iulie 2000 si cu cea din 20 iulie 1982. Ce s-a intamplat in viata ta atunci? Pot gasi anumite teme comune?

Asadar, aceasta eclipsa din 11 august este cu adevarat ultima sansa sa implinesti misiunea Leului din tine, cel putin pana peste 18 ani. In 2036 vom avea eclipse similare cu aceasta vara, dar nu este cazul sa astepti pana atunci pentru a face ceea ce vrei sa faci acum !

Sapte astre retrograde

Si mai este inca un motiv pentru care aceasta eclipsa este semnificativa. La acest moment, are loc un record de 7 astre retrograde.

Este ca si cum tot cerul isi incetineste ritmul ca sa fie SIGUR ca suntem atenti. Poate ai observat in ultimele saptamani anumite mesaje repetate care iti tot vin pe cale. Cu asa de multa energie retrograda, asteapta-te sa intampini o anumita incetineala si rezistenta. Dar daca ramai acolo perseverent in visul tau, daca spargi rezistenta, vei putea sa vezi lumina ce apare.

O eclipsa solara in Leu este despre noi inceputuri bune care sunt posibile integrand elementele intelese si depasite din trecut.

Deci eclipsa Solara in Leu este timpul ideal fie sa reincepi ceva dar de aceasta data avand o abordare diferita fata de prima data sau sa incepi ceva total nou cat timp construiesti fara sa negi trecutul ci sprijinindu-te de ce ti-a adus bun.

Exemple: te poti reconecta cu un prieten apropiat si sa decideti sa incepeti ceva impreuna. Sau poti face terapie si sa intelegi in sfarsit ce te-a retinut sa ai relatii bune. Drept rezultat, vei avea o cu totul alta abordare a relatiilor si chiar sa incepi una noua.

Ce este comun in aceste exemple este ca un nou inceput nu se poate intampla fara sa te uiti la trecutul tau, sa il intelegi, accepti si sa mergi mai departe.

Iata care este mesajul zodiei tale pentru weekendul 10-12 august 2018 sub eclipsa Solara in Leu si Luna Noua in Leu:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Indiferent pentru ce esti predestinat, vei gasi cai sa eviti neintelegeri si abordari ce pot rani in relatiile cu altii. Nu iti mai acoperi inima cu celebrele tale ziduri de teama pentru ca nu iti va ramane loc pentru respirat. Inconjoara-te cu oamenii pe care ii iubesti si care te sustin ca sa simti iubirea. Inca este o anumita lipsa de usurinta in relatii si in viata amoroasa. Nu face mai mult decat simti ca este potrivit si bine, valorizand propria pozitie in relatie dar si calitatile persoanei din fata ta.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu ma valorizez

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceste zile iti reamintesc greselile pe care le-ai facut in trecut si in timp ce incerci sa fii destept si cu picioarele pe pamant, ai putea sa simti anumite emotii si sa nu fii in stare sa te conectezi emotional cu situatii din viata reala. In ceea ce crezi se va manifesta la un moment dat, deci lucreaza mai degreaba asupra credintelor tale in loc sa fortezi solutii in relatii in care este nevoie de relaxare. Pe masura ce Venus este in Balanta, vei vedea rezultatele muncii tale mai bine si te vei valoriza mai mult. Insa tot ai de lucrat asupra acelor relatii apropiate care doresc sa se dezvolte pentru tine.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Imi deschid inima pentru iubire

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te-ai putea surprinde alergand dupa adevaruri care nu sunt chiar necesare, ca si cum incerci sa alergi din mijlocul unor aspecte de viata in care esti implicat in prezent. Fii impreuna cu cei care te fac sa zambesti si sa te simti bine, in timp ce te deschizi pentru interactiuni emotionale adanci care iti ating inima. Poate ca vei avea de infruntat anumite umbre din trecut. Din fericire, Venus te ajuta sa gasesti rapid cai sa te conectezi si sa iti arati iubirea necesara pentru interactiuni responsabile.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Lumea este plina de iubire

