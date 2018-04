Horoscop weekend 13-16 aprilie 2018. O Luna Noua specială în Berbec! Ocazie unică, află ce îţi aduce!

Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luni 16 aprilie are loc Luna Noua in Berbec, mai exact in noaptea dintre 15 si 16 aprilie. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Efectele acestei Luni noi vor tine 4 saptamani pana pe 15 mai cand are loc urmatoarea Luna Noua. In primele doua saptamani dupa o Luna Noua este timpul pentru un nou inceput plin de prospetime si pentru startul unor noi proiecte.

Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si intunecate. Este momentul in care mergem adanc in noi pentru a ne recunoaste ranile principale si credintele ce ne conduc comportamentul. Este un moment de comuniune, adevar si sinceritate cu noi insine. Este cel mai provocator moment din ciclul lunar emotional al lunii. Luna Noua aduce o portie de vigoare, energie si initiativa atat de benefica.

Ce semnificatie are Luna Noua speciala in Berbec din 16 aprilie 2018?

Ceea ce este special la aceasta Luna Noua in Berbec este faptul ca acum ea este aliniata cu Uranus. Asta inseamna ca este un moment perfect pentru a face o schimbare pozitiva in viata ta, atat de buna incat iti poate schimba viata pentru totdeauna. Ea te sustine cu multa determinare, inclusiv de natura spirituala, si cu succes final, asa ca este un moment excelent de care poti profita din plin. Datorita astrelor fixe din Constelatia Pesti in care Luna Noua se manifesta, te vei simti plin de incredere, pregatit si determinat pentru a implini ce ti-ai propus.

In mod particular, Luna Noua din 16 aprilie este buna pentru un nou inceput in viata amoroasa. Fie ca vrei sa resusciti o relatie actuala sau sa cauti o noua iubire, planetele se aliniaza in favoarea pamantenilor.

De asemenea, este o Luna Noua spirituala ce aduce compasiune, idealism si acces la intelepciunea din lumea Misterelor.

Uranus are o influenta foarte buna, te va face foarte entuziast si pregatit de schimbare, pentru a trai ceva nou. Vei simti o puternica nevoie sa rupi haturile rutinei, sa faci ceva total diferit fata de activitatile tale normale. Ca sa eviti tensiunea nervoasa si agitatia, este mai bine sa fii activ si sa cauti tu ceva in afara obisnuitului, ca sa nu astepti sa vina schimbarea peste tine.

Uranus ne deschide si constiinta spre vibratii mai inalte, poate vei avea perceptii spirituale, paranormale sau vei deveni mult mai constient despre cine esti cu adevarat ca natura divina.

Iata horoscopul zilelor de weekend vineri 13 aprilie pana luni 16 aprilie 2018, sub influenta Lunii Noi speciale in Berbec:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai nevoie de mai mult timp ca sa te pregatesti pentru marile schimbari ce vin spre tine. Daca realizezi ca orice problema din trecut ti-a servit cu scopul sau, iti va fi mai usor sa te misti o data cu valul si sa accepti atat obstacolele cat si avansarile asa cum accepti zilele ce vin pe rand una dupa alta. Munceste din plin la visele tale, nu renunta la ce conteaza pentru tine. Dificultatile pot veni ca sa fi testat, dar numai rezistenta te va duce unde vrei sa ajungi. Daca nu tii de idealul tau, sansele sa il atingi se vor zdruncina.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu traiesc pentru idealurile mele.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Robin Williams a fost refuzat pentru rolul Hagrid din filmul Harry Potter pentru ca nu era britanic sau irlandez. Unele subiecte trebuie lasate in urma pur si simplu, pentru ca nu ti-au fost menite de la bun inceput. Accepta ca unele usi sunt inchise si gaseste un mod de a ajunge unde vrei sa ajungi ignorand acele usi inchise, in loc sa tot stai in fata lor incercand sa le deschizi sau sa suferi ca de ce usa ti s-a inchis in nas.

Astrele iti sustin planuri si intalniri importante si te ating benefic ca sa te intalnesti cu cei din lumea materiala. Deschide-ti inima, indragosteste-te si permite sufletului tau sa creasca.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt pregatit sa imi schimb caile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.