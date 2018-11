Horoscop weekend 16-18 noiembrie 2018. După impulsivul Marte, acum şi Luna este în Peşti! Cum îţi schimbă zilele?

Horoscop weekend 16-18 noiembrie 2018. Tot acum cateva zile, Venus a iesit din retrograd si ne bucuram. Acum ne putem vedea linistiti de viata de cuplu, arta, armonie, vegheati de energia buna a lui Venus, dar nu fara sa ne asumam lectiile revizitate si, speram, rezolvate cat timp Venus a fost retrograd 6 saptamani.

Insa vestile linistitoare sunt atenuate de nevoia de atentie si prudenta : Mercur intra pentru ultima data pe 2018 in miscare retrograda ce va avea loc in Sagetator. Sunt multe lucruri la care trebuie sa fim atenti, in special pe zona de comunicatii, calatorii, tehnologie.

Exista o regula de aur si un ghid de supravietuire cat timp Mercur este retrograd, iar pe acestea le gasesti in detaliu AICI. De ce sa te ascunzi si sa eviti viata in acest tranzit ? Respecta aceste reguli si chiar te vei bucura de ea !

In acest context astral al saptamanii, in weekend Luna este in crestere si se va afla in sentimentalul, melancolicul si sufletistul PESTI – la fel ca si Marte!

Sa ne pregatim pentru un weekend mai emotional si conectat cu sufletul – fie ce il bucura, fie ce inca il doare si trebuie vindecat.

Luna in Pesti este punctul terminus al calatoriei Lunii timp de 28 zile prin zodiac.

Cat timp Luna este in Pesti, intotdeauna starea noastra este melancolica, meditativa, plina de compasiune si iertare. Cei ce sunt mai sensibili in fata emotiilor vor fi mai coplesiti de aceasta energie.

O stare de bine gasim daca ii ajutam pe altii, insa sa mentinem si granite sanatoase ca sa nu se profite de bunavointa noastra.

Ne este usor sa vedem binele din alt om si sa ii trecem cu vederea greselilor.

Orice faci bun pentru oameni acum, are reverberatii de iubire neconditionata si impacteaza mai mult ca oricand.

Daca nu prea petreci timp singur de felul tau, Luna in Pesti te indeamna si iti da oportunitatea sa iti faci timp pentru actiuni solitare. Ca sa te conectezi deplin cu altii, trebuie mai intai sa fii conectat cu tine insuti. Fa-ti timp sa visezi cu ochii deschisi, sa colinzi undeva in tacere, sa vizitezi un mal de apa, sa asculti cum susura un rau sau cum se sparg valurile marii.

In aceste momente de pace vei reveni la tine insuti, iti vei reaminti de tine si te vei conecta cu sufletul tau.

Acum poti fi indemnat inconstient de Luna in Pesti sa evadezi din realitate mai mult spre tv, spre diverse adictii. Daca te surprinzi dorind sa fugi din acum si aici, poate e bine sa explorezi de ce. Ce te supara in situatia curenta, cu oamenii din prezentul tau, cu emotiile pe care le simti acum, de vrei sa "fugi"?

Energia Lunii in Pesti poate aduce emotii si lacrimi, uneori si fara motiv. Este usor sa te ratacesti in altcineva. Nostalgia e in aer, insa ramai conectat la cine esti si unde esti !

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Pesti:

Ofera-ti voluntar din timpul tau spre caritate, scrie in jurnal, scrie o poezie, lasa-ti sufletul sa se exprime, priveste-ti filmul preferat, fa o baie lunga, asculta muzica ce iti bucura sufletul, treci prin fotografii, fa acte mici de bunatate, mediteaza, viziteaza o galerie de arta, scrie o scrisoare de iertare, citeste ceva spiritual, roaga-te.

In afara de aceste caracteristici generale de urmat de toate zodiile, iata mesajul particular pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 16-18 noiembrie 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cine este la butoane si la carma in viata ta amoroasa ? Se pare ca in aceste zile vei oscila intre a prelua tu fraiele si a fi sub dominarea partenerului. Poate ca nu este vorba neaparat despre cine este sau cine nu este in control. De fapt, o batalie de putere poate fi doar o distragere a atentiei de la cum te simti cu adevarat in aceasta combinatie, ca sa nu te confrunti cu ce vrei de fapt de la relatie si nu obtii. Poate ca este timpul sa te uiti un pic mai profund si atent nu la detaliile zilnice si orgolii ci la intreaga imagine de ansamblu si unde se indreapta aceasta. Aceasta ecuatie se aplica la fel de bine si pentru o relatie importanta de business, nu doar intr-o relatie de iubire.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai invatat tot ce este de invatat despre un anumit subiect ce tine de starea ta de bine sau de munca, deci nu ai de ce sa eziti cand este momentul sa treci la noi actiuni. Acum este unul din acele momente in care trebuie sa ai, pur si simplu, incredere in propria ta autoritate. Daca cineva are o informatie care ar ajuta la luarea unei decizii mai clare, persoana nu pare a-ti livra informatia in timp util. Asadar, toate indiciile astrale arata spre tine ca fiind singura persoana ce trebuie sa se decida si sa si actioneze. Adanc in tine, tu ai raspunsurile.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tocmai cand viata de iubire devine mai interesanta, ai tendinta sa te panichezi si rusinezi. Poate ca iti aminesti de momente trecute in care ai fost dezamagit si acum esti temator sau prudent ? Inainte de a sta asa de mult in constructiile mintii si a te panica, incearca sa o iei cu pasi simpli inainte printr-o conversatie. Cu cat stii mai multe despre ce simte si cum gandeste persoana, precum si ce intentii are, cu atat mai increzator te vei simti despre viitor sau vei capata claritate ca trebuie sa faci un pas in spate. Probabil ca nu vei primi raspunsurile dorite imediat, dar macar vei folosi aceste zile pentru a aprofunda conversatii mai profunde de mare ajutor pentru deciziile de viitor.

