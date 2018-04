Horoscop weekend 20-22 aprilie 2018. La ce să te aştepţi cu Luna în Rac, între Luna nouă şi Luna plină!

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

In weekendul 20-22 aprilie 2018, Luna este in crestere, este in RAC si se afla intre cele doua mari faze importante ale sale din aprilie, anume Luna noua ce a fost pe 16 aprilie si Luna plina ce urmeaza pe 30 aprilie.

Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa. Acest lucru poate aduce si un sentiment de "dor de casa" pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund.

Aceasta Luna ne face ca foarte usor sa plangem si sa avem momente sentimentale. Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice. Suntem mult mai sensibili la starile altora.

Aceasta Luna in Rac ne face sa ne dorim sa ne retragem, sa ne reumplem de bine. Dar este vorba de a ne imbogati prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Nu este o energie moale dar este o nevoie de a ne dori sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale. Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare. Poti adauga adancime si nuanta emotionala la orice lucrezi acum. Orice ai face, este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

Poti deveni mult mai plin de compasiune fata de altii sau fata de intreaga umanitate. Poti descoperi cu ce poti contribui ca sa aduci alinare cuiva sau mai multora. Poti avea un instinct mai mare despre ce hraneste si face bine oamenilor.

Ce sa faci cu timpul tau cand Luna este in Rac

Acum este un bun moment sa te bucuri de activitati ce au legatura cu apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Aceste activitati pot avea legatura cu cresterea ta spirituala, cu legaturile cu alti oameni sau conexiunile cu orice fiinta care creste si traieste.

Poti alege sa :

– te bucuri de pacea si serenitatea ce vin din statul pe plaja, pe malul unui lac sau doar in cada de baie.

– petreci timp de calitate cu familia si prietenii.

– iti ingrijesti spiritul creativ prin pictura, desenat, cantat, jucat, scris.

– ai grija de sufletul altora aducandu-le cadouri, bombonele, prajituri, ce le place lor sau plante si flori ca sa ne inseninezi ziua.

– fii voluntar ca sa ii ajuti pe altii sa ingrijiti oameni, copii, plante sau sa gatiti lucruri bune pentru altii.

– lucrezi in gradina: sa sadesti seminte, plante, sa ingrijesti un spatiu verde.

Iata horoscopul zilelor de weekend 20-22 aprilie 2018, sub influenta Lunii in Rac:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Evita sa folosesti cuvinte precum intotdeauna sau niciodata zilele acestea pentru ca nicio cale nu exista cu certitudinea absoluta. Pur si simplu nu stii ce turnura vor lua situatiile vietii. Ca sa iti castigi competitia, simte-te ca si cum esti deja castigator. Simte si mai intens emotiile ce apar din intamplari pozitive si vei vedea ca devii exact asa cum vrei sa fii. Tine de afirmatii pozitive si de increderea in tine care iti aminteste constant ce calitati ai.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu merit sa reusesc.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt zile potrivite sa te gandesti cum arati si ce atragi in lumea ta in functie de cum te tratezi. Valoarea interna pe care ti-ai hranit-o pana acum va lumina si va deveni vizibila pentru toata lumea. Foloseste acest moment ca sa te simti bine in compania potrivita si sa creezi conexiuni pentru viitor. Fermecator, senzual si frumos, opreste-te in a cauta perfectiunea in activitatile tale si incepe sa realizezi ca ai sansa sa te misti intr-un ritm mai lent ca sa te bucuri de viata un pic mai mult si sa lasi deoparte sentimentul inutil de vinovatie.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt demn de iubire.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.