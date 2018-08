Horoscop weekend 24-26 august 2018. Final de vara sub Lună plină în spiritualul Peşti! Ce mesaj primeşti acum?

Insa oricat de socanta a fost vara cu tot ce a adus ea, un lucru este clar in Univers: suntem calauziti mereu si suntem indrumati fiecare in parte pe Calea sa pentru care a venit aici. Uneori Universul aduce asemenea evenimente astrale intense tocmai pentru a ne ajuta sa verificam daca suntem acolo unde doreste sufletul sa fie, iar daca nu suntem, sa revenim pe Cale.

Universul ne calauzeste sa fim unde avem nevoie sa fim, nu mereu unde am dori sa fim.

Nu toate dorintele, nu toate locurile si nu toti oamenii sunt ce are nevoie sufletul in fiecare moment in evolutia sa. De aceea exista ajustari aduse de Univers. Iar cand nu intelegem, avem nevoie sa ne abandonam cu incredere ca urmeaza ceva mai bun.

Ca orice final, el exista doar ca sa pregateasca locul unui nou inceput. In Univers totul este perpetuu si fara de final. Asadar, in loc sa ne concentram – cu regret, nostalgie, furie sau alte emotii – pe tot ce s-a terminat, sa intampinam cu curiozitate si deschidere noul inceput. De joi 23 august incepe zodia eficientei si sensibilei Fecioare si saptamana viitoare incepe oficial toamna.

Ca si cum nu ar fi destul de clar acest final si acest nou inceput, duminica 26 august Luna plina este in Pesti.

Fata de alte Luni pline ce ne gasesc in comuniuni cu altii in tot felul de forme, intalniri, mese sau sex, aceasta Luna plina este semnul mistic al faptului ca trebuie sa ne ducem singuri in adancul propriu si sa lasam relationarea cu ceilalti pentru altadata.

Sa nu uitam ca inca avem planete retrograde – Chiron, Marte, Saturn, Uranus, Neptun si Pluto – ce ne cer sa contemplam cum folosim energia lor, observandu-ne lectiile ce ne trezesc sau zguduie vietile.

Asa cum Berbecul simbolizeaza un nou inceput, Pestii mereu semnifica un final.

Ciclul zodiacal se termina in Pesti iar energia aceasta este intensa. Pestii sunt semn de apa, deci foarte emotional, cel mai emotional din zodiac iar jobul sau este sa ne ajute sa ne conectam la divinul din noi. De ce am face-o, pot intreba unii ? Pentru ca suntem fiinte divine intr-o experienta pamanteasca de scurta durata si pentru ca sufletul are propria sa agenda cu care a venit aici. Iar divinul din fiecare, Sinele inalt, ne vegheaza sa nu ne indepartam prea mult de aceasta agenda si menire.

Pe masura ce se apropie aceasta Luna plina, putem observa lectii vechi karmice si tipare de comportament dar si unde anumite dependente mascheaza dureri nerezolvate. Chiar trebuie sa ne debarasam de acest balast ca sa mergem mai departe usori ca un fulg !

Aceasta Luna plina ne da oportunitatea sa depasim vechi povesti care ne fac sa ne simtim victime / vinovati / cu resentimente sau martiri. Nu mai este nevoie de ele. Deci provocarea este sa vedem unde suntem inca dependenti de aceste stari ? Ce pret platim ca sa investim in continuare energie in ele ? Cum ar fi, de exemplu, sa dam vina pe partener / soarta / loc de munca pentru trecut si sa ne simtim victime in loc sa ne asumam raspunderea pentru prezent ca sa ne vindecam, creandu-ne un viitor asa cum ne dorim de fapt.

Aceasta Luna plina in Pesti ne mai poate intreba pe fiecare si daca esti pregatit sa te abandonezi unei puteri mai mari.

Este timpul sa te uiti ce a iesit la suprafata pentru tine pe durata verii legat de ce vrei sa schimbi in viata ta sau ce te ajuta sa cresti mai departe diferit.

Permite acestui moment culminant sa fie martorul transformarii tale, oricare ar fi ea, avand incredere ca este momentul tau de a urca mai sus o treapta.

Iar daca nu simti ca exista ceva de abandonat divinitatii acum, este in regula. Foloseste Luna plina in Pesti ca un timp in care doar sa asculti.

Intuitia si inspiratia pot fi foarte puternice acum. Asculta-te pe tine in liniste. Cere raspunsuri la intrebari si vezi ce afli din tine insuti.

Intreaba-te :

Ce se trezeste in mine acum ? Vreau ceva diferit ? Gandesc diferit intr-o situatie anume? Ce imi cere Sinele inalt acum si in ce forma imi "vorbeste" ? Prin ce oameni, intamplari, rasturnari de situatie? Cum imi pot onora calea spirituala? Ce imi doresc si aduce bucurie sufletului meu? Tin eu oare cont de acest lucru in alegerile pe care le fac? Cum imi pot intari intuitia, pentru a-mi auzi mai clar vocea Sinelui inalt ?

Ai incredere in calea care se desfasoara in fata ta.

Iata cum marcheaza Luna plina din Pesti de final de august fiecare zodie in acest weekend:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vitamina C ca si remediu pentru scorbut a for redescoperita si uitata in mod repetat de-a lungul istoriei. Desi deja ai raspunsurile la unele din intrebarile tale, pare ca le uiti din nou si din nou, invartindu-te in cercuri din care nu stii cum sa iesi. Stai si contempla aspectele din trecut ca sa inveti in sfarsit lectia si absoarbe intelepciunea pe care ele ti le-au adus. Ceva sta constant in fundal si nu te lasa sa te misti asa de repede precum ti-ar placea. Sapa suficient de mult ca sa isi gasesti tiparele si sabotorii si accepta-ti emotiile ce ies la suprafata acum, in loc sa le ignori.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Imi imbratisez sentimentele exact asa cum sunt

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti examinezi alegerile si rutinele inca o data si nu poti opri un sentiment de vinovatie pentru alegerile ce iti par iesite de sub controlul tau. Nu este oricum nevoie sa controlezi totul mereu si cel mai bine este sa dai drumul, sa te abandonezi si sa vezi incotro vei ajunge daca te lasi calauzit de emotiile tale. Exista mai multe aspecte in relatiile tale decat se vede cu ochiul liber. Nu privi cu nepasare toate acele aspecte care ti-au colorat lumea recent. Tu ai puterea sa te conectezi in planuri mai profunde dar ai nevoie de incredere si sustinere ca sa ajungi la ele.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu ma conectez

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ca si cum, in sfarsit, te-ai trezit dupa un somn adanc de trei saptamani, acum realizezi ca onestia si caile clare sunt modul tau de iesire din orice situatie. Fii sincer si deschis, lasand toate acele mesaje ce s-au construit in gatul tau sa iasa direct spre destinatari. Un purtator de mesaje verbale asa cum esti tu trebuie sa fie mereu pregatit sa deschida gura si sa rosteasca, intr-o forma sau alta. Interactiunile emotionale iti vor aduce doar dovada concreta a ceea ce simti si prin interactiunile cu oamenii, vei vedea ca ceea ce ai stiut si simtit in tine se dovedeste a fi real.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu cred in simturile mele

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.