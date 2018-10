Horoscop weekend 26-28 octombrie 2018. Luna este în Gemeni! Neapărat trebuie să faci ceva! Află ce, în funcţie de zodie!

Gemenii sunt un semn zodiacal jucaus, iar Luna in Gemeni este usoara si vesela.

Sub Luna in Gemeni, umorul este o cale de a rezolva situatii super serioase. Iti poti pune zambetul larg pe chip si sa lasi deoparte mimica de om serios si preocupat; oricum viata este ca o joaca, oricum nu putem detine controlul asupra multor imprevizibilitati, deci de ce sa nu fim mai relaxati si prietenosi si un cantec vesel sa cantam? Aceasta este conceptia Gemenilor. Asa sa fim si noi acum!

Gemenii sunt in continua miscare, in special sociala, cu multe interactiuni, deci fara nimic prea complicat sau emotional care i-ar tine in loc de la multele iesiri pe care le au planificate pentru a trai viata la maxim.

Ca si Luna in Gemeni, si noi simtim nevoia sa circulam, sa vedem lucruri si locuri noi si sa socializam. "Spune-mi ceva amuzant sau fascinant!" parem a spune acum.

Daca lucrezi la o idee, asteapta-te sa primesti multa inspiratie.

Gemenii sunt primul semn de aer si la fel de proaspeti precum o bautura rece si acidulata intr-o zi torida de vara. Timpul pentru sensul vietii vine alta data, insa pentru acum, totul este despre a dansa cu posibilitatile oferite de ea.

Sub Luna in Gemeni, devenim curiosi sa invatam si aflam lucruri noi, deci ia carti, uita-te la filme, la documentare, pe siteuri.

Fii atent la izbucniri nervoase cauzate de energia anxioasa a acestui semn mutabil.

Se schimba rapid starile si emotiile

Cu Luna sub Gemeni, starile de spirit superficiale domina in loc de concentrarea temeinica de zi de zi. Schimbarile rapide de emotii si toane genereaza o flexibilitate chiar necesara in comportament. Luna sub Gemeni dezvaluie partea sociabila din oameni chiar si in cei mai rezervati si antisociali si ii deschide spre tot felul de forme de comunicare.

Fii pregatit sa asculti

Viteza gandurilor escaladeaza si discursul jucaus si spiritual poate obstructiona usurinta conversatiei. Da-le si altora propriul timp de a vorbi si tine minte sa si asculti nu doar sa vorbesti.

Munca

Activitatea si flexibilitatea ne domina ziua, motivandu-ne sa facem de toate in acelasi timp. Asta ii face pe oameni foarte eficienti in comunicare si in munca intelectuala de orice fel. Acum este un bun moment pentru negocieri eficiente, dealuri de termen scurt, cercetare, aculumare si procesare de data si informatii. Este un bun timp pentru cercetari si investigatii.

Accesorii ce expira rapid

Este comun pentru oameni, cat timp Luna este sub Gemeni, sa cumpere carti, ziare, reviste si tot felul de accesorii de termen scurt al caror continut expira repede, aduc informatia pe moment dupa care sunt inlocuite cu altele.

Familia si prietenii

Luna in Gemeni ne face foarte compatibili sa discutam si sa clarificam relatiile de familie. Relaxeaza-te bucurandu-te de compania prietenilor facand excursii, intalnindu-va si fiind pur si simplu impreuna. Acum este un timp potrivit sa scrii un mesaj lung unei rude. Fii atent la vanitatea ta si nu o lasa sa iti strice relatiile apropiate.

Sanatatea

Intrucat Luna in Gemeni inseamna flexibilitate, fa si tu exercitii fizice pentru flexibilitatea umerilor si a bratelor. Este firesc sa apara o rata crescuta de metabolism si o accelerare a respiratiei. Alege aerul proaspat pentru activitati din afara in loc sa stai in spatii inchise si neaerisite. Este bine sa eviti orice interventie sau dezechilibru pe zona umerilor, bratelor, incheieturilor, plamanilor si intregului tract respirator.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Gemeni:

Joaca-te cu copiii / vorbeste cu frati, surori, unchi, matusi, veri, bunici / mergi la cumparaturi / mergi la filme sau teatru / aduna frunze cat mai colorate si bucura-te de diversitatea vietii sub aceasta forma / experimenteaza-ti stilul / spune glume bune / mergi intr-o scurta calatorie / du-te la librarii / flirteaza si zambeste la straini.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 26-28 octombrie 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai putea fi beneficiarul unei mari cantitati de generozitate. De la oameni care vor sa isi deschida portofelul spre tine, se pare ca multa lume are placerea sa imparta cu tine ceea ce are. In toate domeniile, fii judicios cu privire la ce alegi sa accepti. Ce ti se da gratis acum poate veni cu un pret mai tarziu, deci foloseste ceea ce ai nevoie sau ce are valoare pentru tine.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zilele acestea, oamenii doresc sa se partenerieze cu tine la tot pasul. Sunt cei care cauta conexiuni de dragoste dar sunt si cei care iti cauta compania cu scop profesional. Chiar si prietenii te vor cat mai mult alaturi de ei. Alege chibzuit cum iti imparti timpul acum si in viitor. O conexiune care se pare ca este valoroasa acum se poate dovedi apasatoare mai tarziu, deci ar fi bine sa fii atent in ce te bagi.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai putea decide sa sari peste distractie, jocuri si socializare daca apar oportunitati interesante de munca pentru tine. Poti primi, intr-adevar, posibilitati atractive, deci incepe sa investighezi proiectele sau pozitiile care sunt potrivite pentru tine. Tentatia este sa te implici in mai multe decat poti gestiona. Fii ponderat si echilibrat. Ceea ce te incanta azi, poate fi impovarator maine. Fa-ti si un masaj terapeutic sau iesi la spa sau la o calatorie scurta ca sa iti incarci bateriile complet.

