Horoscop weekend 4-6 mai 2018. Luna este în Capricorn, cine trece la treabă şi ce lasă deoparte

Horoscop weekend. Dupa recentul spectacol astral dat de Luna plina in Scorpion de luni 30 aprilie, te dezmeticim din energia puternica, tulburatoare si maiestuoasa a acestei Luni pline ale carei efecte continua toata saptamana si ne indreptam atentia la ce ne aduce weekendul aflat sub Luna in descrestere ca luminozitate si care este in Capricorn in tranzitul sau spre urmatoarea Luna noua din 15 mai.