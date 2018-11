Horoscop weekend 9-11 noiembrie. Sub efect de Lună Nouă speciala, în weekend Luna e în Săgetator, la fel ca Jupiter! Se lasa cu noroc?

Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana : Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma ; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani ; Luna Noua in Scorpion ; si iata azi Jupiter reajunge acasa dupa 19 ani, in Sagetator.

Fii pe faza si la viata ta. Simti aerul schimbarii ?

Despre fiecare eveniment in parte poti citi articole dedicate, cum iti impacteaza zodia, karma, anul 2019 si viata in general AICI.

Universul orchestreaza totul perfect si le aseaza "cu mana" : dupa zile ca de maraton si cu energii extrem de puternice de schimbare, avem nevoie sa ne relaxam, sa ne tragem sufletul si sa ne bucuram activ de viata, ca sa se aseze ce tocmai integram prin miscarile noi astrale. De aceea, trei zile de weekend, de vineri pana duminica dupa-amiaza, Luna este in Sagetator, acolo unde este si norocosul si beneficul Jupiter instalat la el acasa, dupa 19 ani de plimbari prin toate semnele zodiacale !

Ne asteapta un an si o luna de posibilitati si mult noroc, fiecare in ce domeniu ii este activat de acest tranzit minunat. Ce iti aduce tie Jupiter in Sagetator pentru 13 luni ? Afla AICI in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator pana in decembrie 2019 !

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism, simtim ca totul urmeaza sa fie bine, ca lucrurile vor iesi pana la urma, ca vom gasi solutii, ca vom avea relatii minunate. Este o cu totul alta energie fata de cea cu Luna in Scorpion din zilele anterioare. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.

Sa nu fii surprins daca nu iti vine sa stai locului. Luna proiecteaza dorinta Sagetatorului de a se misca si calatori, iar orice activitate in afara casei sau sporturile sunt foarte dorite. Trage aer adanc in piept, profita de clipele libere de weekend si iesi la plimbare, oriunde, fiind un timp bun pentru recreere, excursii sau vizitarea unor locuri indepartate.

Creste-ti aria de interes studiind ceva nou sau ajutandu-i pe altii invatandu-i.

Luna in Sagetator iti face munca plina de satisfactii. Este bine sa muncesti nu cu mainile ci cu mintea. Este un timp bun sa te gandesti sau sa rezolvi probleme juridice, sa prezinti rapoarte sau sa faci declaratii importante. Nu alege aceste zile pentru constructii sau munca in agricultura.

Vrem sa ne extindem constiinta si sa ne petrecem timpul invatand ceva nou, studiind o filozofie sau o cultura sau visand despre cum este intr-o tara straina.

Vrem aventuri, vrem sa ne plimbam si mai ales vrem sa fim liberi. Nu exista granite si ziduri care sa ne tina in loc si nicio limita pentru cat de sus dorim sa zburam cu puterea mintii. Nu vrem sa fim deranjati de treburile zilnice si alegem distractia si placerea in locul muncii si aspectelor practice.

Lucrurile mici conteaza mai putin decat cele mari acum, deci sunt zile bune pentru a lua decizii.

Luna in Sagetator are o energie activa, foarte ridicata si adora timpul petrecut in afara casei, facand ceva concret (fata de Taur caruia ii place exteriorul dar mai mult stand si observand si fiind una cu natura ; Sagetatorul vrea spatii deschise, aer proaspat si miscare).

Spontaneitatea este buna si tot ce ne dorim de fapt este sa avem clipe bune in care sa ne simtim bine. Nu este cazul acum sa ne focusam pe seriozitatea vietii, ci sa glumim despre viata si sa ne scaldam in bucuria ei.

Putem si sa exageram cu rasfatul si cu evitatul responsabilitatilor acum. Fii prudent la actiunile pe care le faci sub aceasta energie, nu fii nesabuit.

Cand Luna este in Sagetator, toate practicile respiratorii sunt eficiente, deci este o energie favorabila vindecarii bolilor de plamani sau renuntarii la fumat. Acum nu este un bun moment pentru intervenii chirurgicale.

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Sagetator :

Rezerva o viitoare vacanta. Plimba-te pe Internet (macar) in destinatii pe care doresti sa le vezi in viitoarea vacanta. Fa o drumetie de munte. Fii spontan si asculta-ti inima. Invata o limba straina noua. Mergi la un eveniment sportiv. Creaza un panou cu imagini ce reprezinta viitoarele tale dorinte. Mergi la o comedie de teatru, film, stand up. Fii entuziast. Socializeaza cu lume diferita. Scrie ce te inspira. Intalneste-te cu un life coach. Mergi la biserica.

In afara de aceste caracteristici generale de urmat de toate zodiile, iata mesajul particular pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 9-11 noiembrie 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia Lunii in Sagetator te trimite sa calatoresti cu gandul in viitor unde ai de vazut cum va arata un parteneriat important la care lucrezi acum, fie el personal sau profesional. Chiar este nevoie sa te asiguri daca aveti o viziune comuna cu privire la destinatia acestei relatii pe termen lung. Pentru tine, curajosule Berbec, nu orice partener vechi este acum suficient de bun. Luna Noua te-a ajutat sa simti nevoia unui nou inceput sau macar a unei noi abordari intr-o relatie. Cu oricine mergi mai departe, fie ca semnezi o intelegere sau bati palma sufleteste, trebuie sa aiba acele calitati care sa te ajute pe tine sa stralucesti. In contrapartida, si tu vei reusi sa scoti la iveala tot ce e mai bun din acea persoana. Foloseste aceste zile ca sa explorezi acest aspect.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu nu ai cum sa cedezi asa usor, doar esti Taur. Asadar, fa tot ce iti sta in putinta pentru a te reintoarce pe ring si in joc cu un proiect de munca sau un obiectiv care poate nu a mers asa cum ai visat. Acum ai parte de un nou inceput dupa Luna Noua, ai norocul la indemana, gratie lui Jupiter in Sagetator, deci ai sanse sa iti iasa bine de aceasta data. Ai mai si invatat unele lucruri noi si esti echipat sa eviti esecul si sa duci lucrurile intr-o noua directie. Daca ai fost frustrat de un loc de munca sau de o relatie, acum stii sa procedezi diferit si sa faci actiuni care sa nu atraga atentie nedorita. Foloseste aceste zile ca sa te relaxezi activ si sa iti pregatesti "armele" pentru o revenire de zile mari.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca vrei sa revigorezi o iubire care e in declin sau este cazuta in rutina, chiar ai nevoie sa fii aventuros. Si ce energie mai buna pentru starea de aventura poate fi decat cea a Lunii in Sagetator din acest weekend ? De ce sa nu iti surprinzi partenerul planificand ceva distractiv si total neasteptat ? Nu trebuie sa cheltui mult cash ca sa te bucuri de viata. Este vorba mai mult sa investesti acel timp in relatie pentru a arata ca inca iti pasa. Daca esti singur, iesi cat mai mult si fa ceva ce iti place. Te poti conecta cu un potential partener ce iti impartaseste acelasi interese.

