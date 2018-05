HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018: Atenţie la sănătate! Zona corpului care va fi afectată pentru fiecare zodie

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Incercati-va norocul, caci astazi aveti spor la negociat salariul dumneavoastra care poate creste considerabil datorita rezultatelor remarcabile in plan profesional din ultimul timp.Energia dumneavoastra fizica se cere consumata pentru a nu se transforma in energie nervoasa; insa miscarea trebuie facuta cu moderatie pentru a proteja tensiunea arteriala.Petreceti in compania prietenilor si va simtiti cel mai bine distrandu-va intr-o maniera dinamica, gen dans ritmic sau plimbare cu rotile prin parc.Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Pregatiti afaceri importante care sa va asigure cresterea optima a castigurilor care sa va scota din saracie. Vreti sa scapati de bolile de care suferiti? Consumati ceai de afine care activeaza circulatia venoasa si faceti masaj cu ulei de eucalipt care va mentine sprinteneala, consumati ceai de sunatoare pentru un somn odihnitor. Neptun in viata dumneavoastra dizolva lent hotarele, acoperind taramurile cu nori si ceata, pentru ca apoi, in atmosfera de mister pe care singur a plasmuit-o, sa poata arunca semintele unei alte sensibilitati. Succesul va veni usor si va va lasa cu gura cascata, dar sa aveti luciditate, harnicie, prezenta de spirit, atunci cand energiile bune va vor propulsa in varf.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Gandirea dumneavoastra este excesiv de preocupata de problemele banesti care au sanse bune de reusita dupa ce va puneti in practica planurile personale. Rinichii dumnevoastra pot fi impulsionati cu ajutorul ceaiului din matasea porumbului; iar circulatia venoasa se poate stimula cu un consum de afine. Un nou romantism cu Neptun va da nastere pentru dumneavoastra unor relatii profunde, unor uniuni sufletesti, unei empatii si receptivitati fata de aproapele dumneavoastra. Cu o buna strategie si mult efort veti obtine rezultate remarcabile pe plan profesional, preluati initiativa in campul muncii, deveniti mai tenaci si mai harnici, mai increzatori in fortele proprii.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Patroana banilor, Venus, si prosperul Jupiter isi dau mana in ziua aceasta pentru a va suplimenta veniturile care vor acoperi dorintele dumneavoastra de a va achizitiona o locuinta noua. Asigurati-va ca aveti un somn bun si suficient ca durata si veti avea parte de un efect secundar pozitiv: cresterea rezistentei sistemului imunitar. Veti avea parte de o iesire in compania prietenilor si a familiei, care va vor crea un confort sentimental. Sansa unei promovari este foarte reala, poate ca rasplata pentru realizari din trecut, care au primit aprecierea cuvenita.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Astazi va veti bucura de sprijinul financiar discret al unei persoane care prefera sa ramana in culise si sa urmareasca atent destinatia banilor donati. Folosind argila si aloe vera, organismul dumneavoastra va raspunde mult mai bine ca de obice la tratamente de detoxifiere. Neptun e planeta asociata cu visul, imaginatia, fantezia, misticul si poezia si va starneste nevoia sufleteasca de a comunica de la inima la inima. Succesul va veni usor si va va lasa cu gura cascata, dar sa aveti luciditate, harnicie, prezenta de spirit, atunci cand energiile bune va vor propulsa in varf.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Partea care va revine dintr-o mostenire sau din accesarea unor resurse ale familiei poate fi instrumentul in reusita spectaculoasa a unei afaceri. Odihna face minuni pentru recuperarea energiilor, dar ulterior este nevoie sa faceti miscare pentru ca enrgia sa nu stagneze. Libertatea si individualitatea pe care le-ati pretuit atata in anii din urma, vor fi inlocuite acum de o nevoie imperioasa de apartenenta, de renuntare la sine, pentru a trai prin aproapele vostru. Atrageti simpatia sefilor si asta are ca urmare cresterea sanselor de a fi promovati, insa este nevoie sa va demonstrati creativitatea.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

In aceasta zi a lunii, anumite investitii pot creste constant ca urmare a bunei dumneavoastre reputatii si a unor contracte bune. Bucurati-va pentru sansele care vi se ofera si ganditi-va si la cei mai putin norocosi. Detoxifierea va ajuta sa va restabiliti echilibrul fizic si mental si va aduce sitemul imunitar la cotele normale. Dragostea familiala este in prim-plan si e bine sa cultivati legaturile de rudenie; acestea va vor da nu doar o stare de bine si de unitate, ci va vor putea inspira sa indrazniti sa faceti mai multe cu viata dumneavoastra. Aspiratiile dumneavoastra profesionale se pot realiza ca prin farmec din moment ce efortuirle fizice si mentale se ridica la cote maxime.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Venitul dumneavoastra va creste brusc, favorizat de o situatie norocoasa, ivita din senin. Sunteti in forma si va simtiti ca un sporiv de performanta la locul de munca. Partenerul de viata va apreciaza mai mult ca de obicei dovezile de afectiune si va raspunde cu aceeasi moneda. Daca exista activitati initiate si neterminate, ele merita reluate si duse la indeplinire; momentul este prielnic si veti culege curand roadele muncii depuse.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Fiindca il consideri cea mai buna temelie a lumii, banul iti da tarcole si te scoate din impasul in care te gasesti momentan.Rinichii dumnevoastra pot fi impulsionati cu ajutorul ceaiului din matasea porumbului; iar circulatia venoasa se poate stimula cu un consum de afine. Este cel mai frumos moment din viata dumneavoastra, sunteti multumiti de relatia pe care o aveti, incat va puteti casatori. Momentul acesta indica cel mai favorabil context pentru a lucra direct cu superiorii dumneavoastra ierarhici; imbinati creativitatea cu viziunea realista pe termen lung.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Aveti ocazia de a castiga sume mari de bani si, astfel, sa va consolidati situatia financiara, care va ajuta sa va asigurati confortul, ceea ce inseamna o alta etapa de viata. Aspectul armonios al fizicului si al psihicului poate duce la o regenerare de-a dreptul spectaculoasa a intregului organism. Sunteti guvernat de Neptun, planeta dragostei si a indragostirii, a iubirii neconditionate, a empatiei, a uniunii profunde dintre oameni. Succesul va veni usor si va va lasa cu gura cascata, dar sa aveti luciditate, harnicie, prezenta de spirit, atunci cand energiile bune va vor propulsa in varf.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Va aruncati in proiecte profesionale tumultoase din care puteti inregistra castiguri substantiale. Pentru a beneficia din plin de aspectul favorabil care va poate plasa pe un maxim de forma trebuie sa va ajutati ficatul si plamanii printr-un consum de silimarina in asociere cu sucul proaspat de citrice. Steaua iubirii este favorabila cuplurilor nou formate si celor cu niste convingeri originale, care pot uimi prin decizii bruste de a se casatori. Succesul va veni usor si va va lasa cu gura cascata, dar sa aveti luciditate, harnicie, prezenta de spirit, atunci cand energiile bune va vor propulsa in varf.

HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Pregatiti afaceri importante care sa va asigure cresterea optima a castigurilor care sa va scota din saracie.Odihna face minuni pentru recuperarea energiilor, dar ulterior este nevoie sa faceti miscare pentru ca enrgia sa nu stagneze. Perioada este promitatoare in cautarea unei relatii, intalnirile pot fi cu totul surprinzatoare sau intermediate de vreun prieten. Simtiti nevoia de a va ridica deasupra realitatilor lumesti, impovaratoare, simtiti nevoia de a lupta pentru drepturi egale, de a inlatura injustitia, saracia si mizeria, de a alinia marile suferinte ale omenirii prin schimbari de natura sociala si materiala.