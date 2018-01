Horoscop zilnic 11 ianuarie. Cum se anunţă ziua de joi pentru semnele din zodiac

Berbec

Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare.

Taur

Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti duce discutii productive in relatia de dragoste sau in intentia unei calatorii de relaxare. Vi se ofera ocazia de aur de a va remarca, de a dezvolta proiecte individuale prin care sa deveniti cunoscuti si recunoscuti.

Gemeni

Prin amici aveti posibilitatea de a atrage noi resurse in afacerile dumneavoastra si nu este vorba de sume mici sau modice; bancile tind sa va crediteze cu generozitate.

Rac

Odihna si ingrijire corporala dau rezultate foarte bune, este bine sa va luati un concediu de odihna si sa mergeti intr-o statiune montana.

Leu

Fiindca il consideri cea mai buna temelie a lumii, banul iti da tarcole si te scoate din impasul in care te gasesti momentan.

Fecioara

Sustinuti de o puternica ambitie si de o energie venita din inaltimi, va mobilizati fortele pentru a va realiza proiectele la care sunteti angajati.

Balanta

Steaua iubirii este favorabila cuplurilor nou formate si celor cu niste convingeri originale, care pot uimi prin decizii bruste de a se casatori.

Scorpion

Partea care va revine dintr-o mostenire constituie instrumentul in reusita spectaculoasa a unei afaceri care va constitui un salt urias in ierarhia sociala.

Sagetator

Petreceti in compania prietenilor si va simtiti cel mai bine distrandu-va intr-o maniera dinamica, gen dans ritmic sau plimbare cu rotile prin parc.

Capricorn

O influenta pozitiva asupra vietii de cuplu o exercita compania prietenilor si iesirile in lume impreuna cu ei.

Varsator

Aveti nevoie de un timp petrecut in solitudine, pentru a incerca sa descoperiti gradul de intensitate al sentimentelor fata de persoana de langa voi.

Pesti

Aceia dintre dumneavoastra, care au nevoie de suportul autoritatilor, pot miza pe el; este posibil ca proiectele de care va apucati sa includa si o latura artistica.