HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018: Se anunţă o zi plină pentru toate zodiile

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Pentru ca energia vitala este la cote joase ar fi bine sa te ocupi astazi numai de treburi usoare. Actiunile si discutiile de taina cu cineva drag si de incredere, departe de ochii altora iti pot oferi informatii utile necesare in domeniul profesional. Accepta si sursele mai putin obisnuite, pentru ca in acest mod afli detalii pe care nu le poti obtine altfel. Unele afectiuni ale sistemului circulator se pot evidentia neplacut.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Este o zi in care prietenii iti sunt alaturi. Unii te vor sfatui sa calatoresti in tinuturi indepartate, chiar in strainatate pentru a lucra sau pentru a studia. Altii te vor indemna sa abordezi un program de instruire personala sau profesionala pentru a merge pe alte carari ale vietii. Avalansa de idei te poate obosi la un moment dat, de aceea fii prudent si selecteaza doar ceea ce simti tu ca iti prieste.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Se intrezareste multa forfota in segmentul profesional. Sefii si colegii de munca te vor solicita din plin, fie pentru a le oferi sfaturi sau sprijin propriu-zis in activitatile profesionale, fie pentru a-ti recunoaste meritele si a te lauda. In orice situatie fii prudent si modest. Printre vorbe frumoase si gesturi de multumire exista interese personale ascunse, care foarte curand vor iesi la iveala.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Activitatile culturale, planurile de calatorii, dialogurile cu oameni eruditi reprezinta subiectele principale ale zilei. Daca ai sa asculti cu interes ce iti povestesc altii vei avea multe de invatat, indiferent despre ce este vorba sau din partea cui provine informatia. Spre finele zilei vei concluziona ca ar fi bine sa-ti modifici filozofia de viata pe alocuri. Impartaseste si celor dragi cele aflate.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Prima parte a zilei este favorabila achitarii facturilor, taxelor, datoriilor in general. Poti relationa bine cu diverse institutii financiare sau cu pertenerul de viata pe tema bugetului comun. Fereste-te de cheltuieli hazardate! Insa, spre seara priveste atent la situatiile in care esti implicat. Dincolo de aparente exista detalii care astazi le poti observa usor. Ai nevoie si de o abordare spirituala a vietii.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Excelenta zi pentru a pune la punct detalii privitoare la actiunile comune cu altii. Cu partenerul de viata poti stabili un nou stil de viata, un program comun in care sa iesiti in lume mai des, sa stati de vorba pe indelete. In relatiile de munca ai sanse sa-ti impui ideile, sa lamuresti chestiuni ale proiectelor comune care au nevoie de imbunatatiri. Dar, aspectul care poate crea neplaceri sunt banii si bunurile administrate si folosite impreuna.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Ai mult spor astazi in rezolvarea treburilor cotidiene. Fie ca lucrezi la serviciu, fie ca te ocupi de treburi gospodaresti, totul iti va iesi foarte bine. Fii prudent totusi, pentru ca exista riscul sa te suprasoliciti fizic si mental. Gandeste-te la abordarea unui nou stil de viata, in care sa incluzi momente regulate de odihna si munca. De asemenea, planificarea unor consultatii medicale sunt de bun augur.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Sunt sanse mari sa te bucuri astazi de compania persoanei iubite sau de copii. Chiar daca pot aparea fluctuatii emotionale si de aici niscai discutii aprinse, ai incredere ca farmecul tau innascut si dorinta sincera de a-i ajuta pe cei dragi te vor scoate la liman cu brio. Planurile trasate astazi alaturi de ceilalti se vor materializa la momentul potrivit. De aceea fii atent la ce iti doresti.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Dorinta de a sta acasa, printre obiectele si oamenii dragi este mare si cu sanse de a se indeplini. Te poti descurca foarte bine si cu activitatile de la serviciu, daca iti planifici inca de dimineata ce anume este prioritar sa faci. Planurile domestice, fie pentru reparatii, fie pentru achizitii valoroase patrimoniale, gandite si asumate bine acum se vor realiza intocmai la momentul potrivit.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

O multime de ganduri iti trec prin minte, care mai de care mai nastrusnice. Forfota mentala va atrage in preajma ta oameni pe aceeasi lungime de unda cu tine, asta insemnand ca sunt posibile intalniri si dialoguri ample. Indiferent de interlocutor sau de tema abordata, la o privire atenta vei constata ca obtii informatii utile pentru remodelarea personalitatii tale. Spre seara, linisteste-ti sufletul cu o lectura amuzanta.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Se pare ca ti se rotunjesc binisor veniturile din activitatea profesionala desfasurata la un loc de munca. Astfel ca apare si dorinta de a cheltui pe diverse. Insa, membrii familiei ar putea avea nevoie de ajutorul tau material. Alcatuieste o lista de prioritati personale si apoi afla nevoile celor dragi. Fereste-te de a te hazarda in cheltuieli care te depasesc! Spre seara, ti-ar prinde bine un masaj, o sauna sau o plimbare in aer liber.

HOROSCOP ZILNIC 12 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Propune-ti planuri mari, in special vizavi de dezvoltarea ta personala. Chiar daca starile tale de spirit sunt fluctuante, cu putin efort si bunavointa poti depasi totul cu bine. Sunt momente favorabile mai mult activitatilor sufletesti, personale, astfel ca relatiile cu ceilalti si activitatile comune cu acestia pot inregistra neplaceri. Spre seara plimba-te in aer liber sau stai de vorba cu cineva drag.