HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018: E o zi propice pentru planificarea sau punerea în practică a unor mari planuri

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Efectele aspectului de Luna noua ce se construieste astazi in Semnul Taurului le vei resimti in plan financiar. Ti se deschid oportunitati interesante de a-ti imbunatati veniturile, fie dintr-o afacere de familie, fie un membru al familiei iti recomanda un loc de munca ajantajos. Pe de alta parte este posibil sa apara cheltuieli neprevazute pentru reparatii in casa, pentru achizitionarea unor obiecte decorative sau pentru a ajuta o ruda.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Pentru ca ti-ai propus o serie de schimbari in stilul tau de viata, astazi esti sprijinit de aspectul de Luna noua ce se formeaza in semnul tau zodiacal pentru a trece concret, la fapte. Poti demara o serie de cumparaturi pentru a-ti innoi garderoba sau pentru a face cateva imbunatatiri in spatiul in care locuiesti sau iti desfasori activitatea profesionala. De mare ajutor ti-ar fi cineva drag din anturajul apropiat, care sa iti ofere sfaturi potrivite.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Este o zi buna pentru a pune la cale planuri marete legate de un nou stil de viata, noi relatii si chiar noi trasee profesionale. In semnul zodiacal al Taurului se formeaza aspectul de Luna noua, impulsionandu-te sa te ocupi mai mult de tine, sa iti imbunatatesti viata la modul general. De aceea, rezerva-ti momente pentru a medita in tihna si in taina. Minunat este ca dispui si de un buget generos, astfel incat sa faci cheltuielile pe care le consideri necesare.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Tumultul din segmentul socio-profesional te va face ca astazi sa iti evaluezi atent relatiile si pozitia ta in cadrul unui grup pe care il frecventezi. Se construieste si aspectul de Luna noua in semnul Taurului, astfel ca esti ajutat subtil, dar suficient de puternic sa intuiesti adevaratele intentii ale celorlalti. In primul rand fii realist vizavi de prieteni si mai ales vizavi de persoanele care iti promti sustinere profesionala. Cineva chiar te poate ajuta mult si bine.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Astazi, odata cu formarea aspectului de Luna noua in semnul zodiacal al Taurului ai sanse deosebite de a face schimbari importante in plan profesional, de a-ti imbunatati imaginea publica si chiar de a obtine o functie de conducere. De retinut faptul ca primesti ajutoare discrete, de la cine nici cu gandul nu gandesti. Vor veni spre tine informatii, sfaturi sau solutii utile pentru toate evenimentele in care esti implicat sau doresti sa te implici.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Ziua iti aduce fluctuatii mentale, ganduri haotice si discutii aprinse cu ceilalti. Se formeaza aspectul de Luna noua in semnul Taurului si astfel ai sanse de a-ti schimba filozofia de viata, de a-ti imbogati paleta educationala cu abordarea unor studii, cursuri sau discutii desoebite cu oameni interesanti. Multa liniste si sfaturi utile poti primi de la si prin prieteni sau prin persoanele din segmentul profesional in care activezi.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Pentru ca aspectul de Luna noua care se formeaza astazi in semnul Taurului iti ofera variante noi de castig de la si prin altii, sigur ca poti planifica activitati culturale sau recreative alaturi de cei dragi. In primul rand ai avea succes la demararea unor planuri ce vizeaza calatoriile in strainatate, atat cele de agrement, cat si cele care ar avea ca scop studiile pe termen lung sau de la serviciu sa fii trimis la schimb de experienta intr-o locatie indepartata.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Dialogurile parteneriale, care au loc astazi pe formarea aspectului de Luna noua in semnul Taurului iti pot aduce castiguri materiale deosebite. Pe de alta parte se pare ca exista cheltuieli pe care esti nevoit sa le faci, atat pe facturi restante, datorii, cat si pentru a ajuta pe cineva drag, dar care se afla departe de granitele tarii. Selecteaza-ti prioritatile, evita sa cheltuiesti nefondat si la nevoie, sfatuieste-te cu cineva de incredere.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Aspectul de Luna noua care se formeaza astazi in semnul Taurului iti creeaza efecte in planul profesional. Pentru ca intuiesti ca la actualul loc de munca, lucrurile au luat deja o intorsatura neplacuta esti tentant sa te avanti in cautarea unor noi colaborari. Parteneriatele vechi se pot destrama defintiv, insa se face loc pentru altele mult mai favorabile tie in etapa actuala de viata. Gandeste-te pe indelete, informeaza-te corect si actioneaza in consecinta.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Aceasta zi iti aduce in atentie relatiile sentimentale si cele cu copiii. Este un moment deosebit pentru a deschide o etapa noua la capitolul sentimente, amor, relatii create pe baza placerilor comune, dar mai ales a hobby-urilor. Esti ajutat din astral de aspectul de Luna noua ce se construieste in semnul Taurului si astfel foarte usor poti incepe o idila sau poti reconfigura cu succes o relatie veche. Exista si varianta sa te ocupi mai mult de copii.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Astazi se formeaza aspectul de Luna noua in semnul Taurului, oferindu-ti efecte in plan domestic. Este rost de schimbare atat in relatiile cu membrii familiei, cat si in planurile referitoare la casa, patromoniu familial si relatii cu rudele. Fii alaturi de cei dragi si ajuta-i cu tot ce iti sta in puteri. Datorita indatoririlor profesionale sau unei probleme de sanatate este posibil sa iti reorganizezi treburile pe care doreai sa le faci alaturi de familie.

HOROSCOP ZILNIC 16 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Pentru ca in ultima vreme ti-ai reformulat relatiile cu persoanele din anturajul apropiat, dar si unele conceptii despre lume si viata, astazi te vei simti mult mai bine. Totusi, pentru ca se formeaza aspectul de Luna noua in semnul Taurului este bine sa fii discret si sa vorbesti strictul necesar. Exista riscul sa iti prezinti planurile, ideile, intentiile si altii sa profite de ele sau sa iti obstructioneze progresul. Membrii familiei au nevoie de ajutorul tau.