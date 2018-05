HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018: Astrele favorizează sectorul banilor şi a parteneriatelor

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Mentalul este vulnerabil astazi, astfel ca este posibil sa te necajeasca orice discutie. Multe persoane din anturajul apropiat vor dori sa vorbeasca cu tine sau sa te invite in calatorii pe distante scurte. Pe de alta parte este rost de a asimila informatii noi utile in segmentul profesional. Ar fi bine sa iei aminte la spusele celorlalti, pentru ca iti vei lamuri necunoscutele adunate de ceva vreme.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Ziua iti aduce cheltuieli neprevazute fie pentru ingrijirea sanatatii, fie pentru nevoile locului sau colegilor de munca. Pentru ca traversam o perioada austera este posibil sa te ingrijoreze orice cheltuiala. Insa este rost sa primesti bani, o prima sau cadouri dinspre segmentul profesional, astfel incat sa te descurci onorabil cu toate. Lasa grijile deoparte si bucura-te de orice situatie ivita.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Se pot evidentia astazi nemultumirile din segmentul partenerial. Ar fi bine sa te detasezi de ceilalti si sa privesti atent in interiorul fiintei tale. Descopera ce anume iti doresti cu adevarat, ai curaj si asuma-ti ceea ce iti doresti si nu in ultimul rand, comunica-le si celorlalti. Te va surprinde faptul ca vei primi sustinerea necesara din partea celorlalti. Spre seara, o plimbare in aer liber ti-ar prinde bine.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Opreste-te din iuresul cotidian si astazi schimba-ti rutina pe care o urmezi zilnic. Dorinta de izolare, de singuratate, de meditatie interioara este accentuata si ar fi bine sa-i dai curs. Dialogurile tainice cu membrii familiei iti vor aduce liniste, confort sufletesc, dar si informatii pretioase vizavi de locul de munca sau de anturajul apropiat. De acum incolo abordeaza altfel relatiile si situatiile din viata ta.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

O zi interesanta la capitolul prieteni. Sunt posibile dialoguri si intalniri in urma carora vei afla chestiuni utile despre cum sa-ti valorifici mai bine talentele, unde sa calatoresti sau cum sa-ti imbunatatesti competentele profesionale. Totul este sa vorbesti putin despre tine si planurile tale, pentru ca exista semeni care au interese ascunse sub o masca binevoitoare si doresc doar sa profite de relatia cu tine.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Lumina reflectoarelor cade astazi asupra ta, fie in segmentul profesional la serviciu, fie acasa, printre membrii familiei. Va fi nevoie sa discuti cu lume diversa, colegi, sefi, oficialitati importante ale unor institutii, dar si cu figurile autoritare din neamul tau de provenienta. Neplaceri pot aparea de la veniturile pe care le obtii in urma desfasurarii activitatii profesionale, insa deocamdata ai tot ce iti trebuie.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Ziua este potrivita alcatuirii planurilor de calatorie, fie pentru agrement, fie pentru a lucra sau studia departe de locurile natale. Dorinta de elevare sufleteasca este mare si foarte usor o poti realiza prin discutii cu persoane erudite, vizitand expozitii de arta sau targuri de sezon. Insa fii prudent si nu-ti incarca mentalul cu informatii pe care le intelegi prea putin sau deloc. Spre seara, o lectura amuzanta te va relaxa.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Sunt momente bune pentru a achita facturi, taxe sau alte tipuri de datorii comune cu altii. Dialogurile cu reprezentantii institutiilor financiare iti pot aduce informatii utile, fie despre cum sa-ti sporesti veniturile, fie despre cum sa-ti securizezi banii si bunurile. Detalii despre bugetul personal sau despre posibilitatile tale de castig ar trebui ferite de urechile si ochii celorlalti.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

In relatia cu partenerul de viata vor interveni astazi discutii pe tema prietenilor si a programului de viata conjugala. Sustine-ti punctele de vedere cu dovezi palpabile, insa tine cont si de spusele sau nevoile celuilalt. Si in cadrul parteneriatelor profesionale se intrezaresc modificari. Este bine sa-ti asumi responsabilitati sau sarcini de lucru in concordanta cu putintele tale fizice si mentale actuale.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Este multa forfota la serviciu, in sensul ca apar sarcini de lucru noi, iar cele vechi mai au nevoie de imbunatatiri. Relatiile colegiale sunt tensionate, de aceea fii prudent si ocupa-te tu singur, pe indelete de indatoririle tale. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului respirator si digestiv, mai ales ficatul este sensibil. Adopta o dieta, odineste-te si fereste-te de oamenii care te solicita prea mult.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Impreuna cu persoana iubita sau cu copiii, ai tai sau ai altora, poti desfasura astazi activitati interesante, distractive, dar si unele educative. Pentru ca fiecare are propria perspectiva despre lume si viata, pe masura ce trec orele zilei pot aparea discutii aprinse, contraziceri, chiar critici aspre pe teme banale. Fii prudent si orienteaza situatiile, astfel incat toata lumea sa aiba de castigat si sa se bucure de imprejurari.

HOROSCOP ZILNIC 18 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Sunt momente potrivite pentru a dezbate cu membrii familiei teme domestice. Cele planuite astazi vor avea ecou multa vreme de acum incolo, astfel ca fii prudent ce propui sau ce aprobi din spusele celor dragi. Neintelegeri pot aparea de la bugetul comun. Unii doresc in secret sa suporti tu cheltuielile curente ale casei, plata facturilor sau aprovizonarea cămării pentru sezonul cald.