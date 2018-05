HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018: Familia şi cei dragi sunt în centrul atenţiei

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

O zi destul de provocatoare, in care esti nevoit sa pui niste lucruri in ordine la locul de munca si sa ajustezi unele strategii corectand erorile care s-au strecurat pe parcurs. Astazi e important sa fii atent la detalii si sa te ocupi cu responsabilitate de proiectele tale, fara a te epuiza insa. In acelasi timp, daca astazi devii constient ca-ti sunt necesare schimbari in alimentatie si in stilul de viata, nu ezita sa le faci.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Incepi ziua cu o stare interioara buna, cu optimism si bucurie. Ai planuri mari pentru ziua de astazi, care-i implica si pe cei dragi. Cu Luna in Fecioara, iti este stimulata creativitatea, esti inspirat, poti lucra cu succes la un proiect, cu conditia sa nu te cramponezi de lipsa fondurilor financiare ci sa ai incredere ca resursele se vor ivi pe parcurs.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Luna se afla in Fecioara, iar atentia ta se muta inspre familie, camin si familie. E posibil sa te simti coplesit de cererile si asteptarile familiei sau de unele treburi care s-au tot adunat pentru ca le-ai amanat. Totusi, cu putina rabdare, astazi ai sansa sa faci mai mult decat ai facut in saptamani intregi. O zi foarte buna si pentru curatenie si pentru a te debarasa de tot ce nu-ti e util.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Pentru tine, ziua aceasta se axeaza pe comunicare, idei, schimburi, acces la informatie. Totusi, nu lua nimic din ce auzi, drept adevar absolut, ci ramai deschis spre a-ti slefui si chiar schimba orice punct de vedere su pozitie. Daca participi la discutii importante si negocieri, fii atent la detalii si la energia din spatele cuvintelor, pentru ca acolo pare sa fie adevarul.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

O zi delicata in ce priveste finantele, mai ales daca te lasi purtat de emotii si faci alegeri impulsive. Asadar, astazi fii rezervat in privinta cheltuielilor si investitiilor, in schimb concentreaza-te pe a descoperi noi mijloace prin care sa-ti valorifici talentele. S-ar putea sa nu fii foarte constient de valoarea ta, dar tocmai aceasta este lectia zilei: sa vezi cine esti si ce poti sa dai din tine, cu mai multa coerenta si eficienta.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Luna a ajuns in zodia ta si te face mai atent la nevoile si prioritatile tale. Iar una dintre prioritati este familia cu tot ce presupune ea, inclusiv responsabilitatile asumate. E posibil sa te simti coplesit de o serie de activitati in care esti chemat sa te implici, insa daca-ti folosesti talentul organizatoric si meticulozitatea, vei reusi sa le faci pe toate, fara a te frustra.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

O zi in care vitalitatea si entuziasmul nu sunt punctele tale forte. E mai degraba o zi potrivita pentru introspectie, odihna, relaxare si ingrijire a corpului fizic. Cu cat mai multa grija ai de tine, inclusiv de emotiile tale, cu atat mai importante si utile vor fi revelatiile si mesajele pe care le primesti astazi. Cu alte cuvinte, poate fi o zi plina de daruri, nu de natura materiala ci spirituala.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Luna schimba semnul, se muta din Leu in Fecioara, si ai tendinta sa le gasesti nod in papura prietenilor sau sa te legi de orice „defect” dintr-un proiect. Detaliile sunt importante, dar nu uita ca a critica in exces limiteaza creativitatea si dauneaza relatiilor. O zi de constientizari in ce priveste relatiile de prietenie si disponibilitatea unor oameni de a te sprijini.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Luna in Fecioara poate fi o provocare. Esti pus in situatia de a corecta unele greseli si a rediscuta pozitia ta intr-o structura profesionala. E timpul sa spui ce ai de spus, dar e bine sa o faci evitand reprosurile adresate celorlalti. Nu uita ca tu esti sursa realitatii create si nu uita ca tonul face muzica intotdeauna.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Ai nevoie de o viziune, de o perspectiva… E important pentru tine, astazi, sa-ti trasezi o traiectorie cat mai clara in minte si sa-ti actualizezi/ordonezi prioritatile. E posibil ca gandurile tale sa aiba tendinta sa alunece in zona pesimismului, iar pentru a evita acest lucru, e bine sa iti tii minte activa prin activitati intelectuale sau de expansiune a constiintei.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

De astazi revii cu picioarele pe pamant si se pare ca e nevoie sa te confrunti cu unele consecinte inconfortabile ale alegerilor profesionale din ultima vreme. E momentul sa nu mai fugi de detaliile neplacute si sa faci ce e de facut pentru a-ti reinstaura integritatea si autenticitatea.

HOROSCOP ZILNIC 23 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

E destul de multa confuzie si nemultumire, dar si motivatie, in zona carierei si statutului profesional. Astazi s-ar putea sa descoperi ca, de fapt, cauza acestei situatii nu este acolo unde te uitai, ci se afla in atitudinea fata de unele relatii, in asteptarile prea mari de la ceilati sau in tendinta de a idealiza unele persoane din jurul tau.